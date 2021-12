Ke třetí dávce se po změně pravidel přihlásilo přes 50 tisíc lidí mladších 45 let

K posilujícímu očkování proti covidu-19 se dnes registrovalo přes 50 000 lidí ve věku 30 až 45 let, pro něž se dnes změnila pravidla.

Na twitteru o tom po 13 hodině informovali zástupci Chytré karantény. Dosud měli lidé v tomto věku nárok na třetí dávku očkování až šest měsíců po aplikaci druhé, od dnešního dne je lhůta zkrácena na pět měsíců. Podle zpravodajky ČTK byl dnes vyšší zájem než před svátky i v pražských očkovacích centrech, kde se lidé nemusejí předem registrovat, například na hlavním nádraží nebo v obchodních domech Kotva a na Chodově. Tvořily se kratší fronty.

Například v očkovacím centru Fakultní nemocnice Bulovka na hlavním nádraží, kde se aplikuje vakcína firmy Moderna, čekalo v 8 hodin zhruba deset lidí. Většina si šla právě pro třetí dávku, někteří by ale měli nárok i podle dřívějších pravidel.

V poledne v obchodním domě Kotva v centru Prahy čekala na očkování zhruba třicítka zájemců. Podle mluvčí Všeobecné fakultní nemocnice Marie Heřmánkové je tam zájem obrovský. Zdravotníci tam naočkovali do 14:30 přes 800 lidí, což je zatím nejvíc od otevření centra 13. prosince. Zhruba třetina jsou právě lidé ve věku 30 až 45 let.

Za enormní označila zájem o očkování v obchodním centru na Chodově mluvčí IKEM Markéta Šenkýřová. „Za první tři hodiny jsme naočkovali kolem 500 zájemců, většina chodí pro třetí dávky,“ sdělila ČTK. Polovina třetích dávek jsou pak podle ní právě lidé, kterým se dnes lhůta zkrátila na pět měsíců.

Očkování a omikron

Bývalá vláda nastavila harmonogram podle věku, lidé nad 35 let se měli dočkat 5. ledna, všichni dospělí pak 19. ledna. Důvodem rozdělení podle věku mělo být rozložení náporu na očkovací centra. V Praze, kde je zhruba šestina z téměř pětistovky očkovacích míst, mohou lidé přijít často i bez předchozí registrace nebo získat termín na příští den. V ostatních krajích jsou čekací doby delší, například v Olomouckém je jediné místo bez registrace, v Moravskoslezském nebo Zlínském kraji jsou tři. V Praze není třeba se předem registrovat na 18 místech.

Když se očkování v květnu loňského roku otevíralo pro věkovou skupinu 35 až 39 let, registrovalo se prvních 50 000 do 8 hodin. Nejvíc lidí bylo očkováno v červnu a červenci, po dočasném zvýšení zájmu na přelomu října a listopadu se před Vánocemi nechávalo nově očkovat zhruba 6000 až 7000 lidí. Nově naočkovat 50 000 lidí tak trvá zhruba dva týdny.

Podle odborníků je právě třetí dávka zásadní pro zachování ochrany před novou variantou koronaviru označovanou omikron. Zatím ji má asi třetina z 6,6 milionu dosud očkovaných lidí. Podle dnešních dat o nákazách a hospitalizacích v prosinci tvoří 60 procent nakažených lidé neočkovaní. Průměrný věk nakažených očkovaných dvěma dávkami byl 47 let, třemi dávkami 61 let a tvořili asi procento případů. Z hospitalizovaných pak tvoří lidé po třetí dávce asi tři procenta, jejich průměrný věk byl v prosinci 78 let.

Nakažlivější varianta omikron už byla zachycena i v Česku, podezření jsou desítky. Okolní země, kde se začala šířit dříve, přijaly přísnější protiepidemická opatření, která například v Německu prakticky zakazují silvestrovské večírky. V Česku jsou po skončení nouzového stavu 25. prosince pravidla naopak mírnější, večírky a restaurace jsou omezené jen počtem hostů u stolu, případně na jedné akci. Účastníci také musí předložit doklad o očkování nebo prodělané nemoci, testy přípustné nejsou.