Lokalita, která prodává: Jak najít místo, kde se z kolemjdoucích stanou zákazníci
14. 1. 2026 – 7:44
Kamenné obchody nezanikají, pouze se přizpůsobují novým návykům. I když e-commerce roste, fyzická přítomnost značky v ulicích zůstává nenahraditelná pro budování důvěry.
Klíčem k úspěchu už není jen mít otevřeno, ale být tam, kde to dává ekonomický smysl. Správná adresa dokáže z náhodného kolemjdoucího udělat zákazníka dříve, než vstoupí do dveří. Lokalita je stále králem retailu, jen se mění požadavky na její parametry.
Krok 1: Analýza zákazníka a toku lidí
Než podepíšete nájemní smlouvu, musíte vědět, kdo kolem vašeho budoucího obchodu chodí. Spádová oblast a demografie jsou pro úspěch kritické. Otevřít luxusní butik v dělnické čtvrti je stejně neefektivní jako prodávat výběrovou kávu za sto korun u vysokoškolských kolejí. Data o kupní síle a životním stylu obyvatel vám napoví, zda se váš produkt setká s reálnou poptávkou. Moderní geomarketingové nástroje dnes dokážou s přesností určit příjmové skupiny v okolí.
Footfall a viditelnost
Pěší frekvence (footfall) je zrádná veličina, vysoké číslo automaticky neznamená tržby. Rozlišujte mezi tranzitní zónou, kudy lidé spěchají na metro, a pobytovou zónou, kde mají čas nakupovat. Důležitá je viditelnost a psychologie vstupu. Schody do suterénu nebo úzké dveře fungují jako bariéra. Velké prosklené výlohy naopak působí jako němý prodavač 24 hodin denně.
High Street nebo obchodní centrum
Rozhodování mezi nákupním centrem a ulicí připomíná volbu mezi bezpečným přístavem a širým mořem. Obchodní centra nabízí zaručený tok lidí, zázemí a marketingovou podporu, ale za cenu striktních pravidel, otevírací doby a vyššího nájemného.
High Street neboli ulice dává podnikatelům větší svobodu a často nižší nájmy. Zde se však musíte spolehnout na vlastní marketing a schopnost přitáhnout lidi z chodníku. Na ulici sami řešíte úklid i bezpečnost. Pro značky budující silnou identitu ale zůstává ulice první volbou.
Technické parametry a sousedé
Estetika je jedna věc, ale funkčnost rozhoduje o přežití. Gastro provozy stojí na vzduchotechnice a lapačích tuků, kavárny na dostatečném příkonu elektřiny. U těžkého zboží je kritická nosnost podlahy a zadní vchod pro zásobování, abyste netahali palety mezi zákazníky.
Nepodceňujte tenant mix, tedy skladbu sousedů. Konkurence nemusí být na škodu, shluk podobných obchodů často vytváří žádanou destinaci. Drogerie vedle potravin funguje skvěle, zatímco hlučný bar vedle meditačního centra nikoliv.
Krok 2: Smlouva a finance
Nájemní smlouva je manželství z rozumu. Kromě fixního nájmu se v retailu setkáte s obratovým nájemným, kdy platíte nižší základ a procenta z tržeb. Pronajímatel tak sdílí vaše úspěchy i rizika. Ptejte se na indexaci nájemného a přesné vymezení servisních poplatků.
