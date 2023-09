Lodě s ukrajinským obilím dopluly do Istanbulu. Navzdory ruským výhružkám

Druhá loď s nákladem ukrajinského obilí doplula v neděli do istanbulského přístavu. Loď Aroyat, plavící se pod vlajkou Palau, vyplula v pátek z ukrajinského přístavu Čornomorsk.

O den dříve do Istanbulu doplula loď Resilient Africa.

Obě lodě se vydaly na cestu navzdory ruským hrozbám, že napadne každou loď plující z ukrajinských přístavů.

The first vessels - merchant ships Resilient Africa and Aroyat - passed through the temporary corridor to Ukrainian ports.



They will load 20,000 tons of Ukrainian wheat for African countries. pic.twitter.com/5Z80mBXvX1 — NEXTA (@nexta_tv) September 16, 2023

Po červencovém odstoupení Ruska od dohod, které navzdory válce umožňovaly vyvážet z černomořských přístavů ukrajinskou zemědělskou produkci na světový trh, vytvořila Ukrajina v Černém moři vlastní koridor pro přepravu obilí.

Nákladní lodě Resilient Africa a Aroyat, plující pod vlajkou Palau, zakotvily v Čornomorsku předminulou sobotu a měly odplout po naložení pšenice pro Afriku a Asii. Resilient Africa z ukrajinského přístavu vyplula v úterý s 3000 tunami pšenice na palubě a už dorazila do přístavu v Istanbulu.

Aroyat se plaví do přístavu v egyptské Alexandrii s nákladem 17 600 pšenice.

Jsou to první dvě plavidla, která do přístavů v Oděské oblasti vplula od začátku ruské invaze na Ukrajinu, aniž by při tom využila koridor ustanovený obilnými dohodami.

Rusko varovalo, že bude obchodní lodě plující do ukrajinských přístavů pokládat za vojenské cíle.

Další tři lodě plují do ukrajinských přístavů koridorem zřízeným ukrajinským námořnictvem, aby vyvezly 127 000 tun zemědělských produktů a železné rudy pro Čínu, Egypt a Španělsko.

Amazing! Four ships in Ukraine's humanitarian grain corridor RIGHT NOW...

Southbound: AROYAT

Northbound: AZARA, YING HAO 01, ENEIDA to export 127K tones of agroproducts and iron ore for China , Egypt and Spain . https://t.co/DuuHgzWrtZ https://t.co/4wk8jDBzx9 pic.twitter.com/krGtCSyTaU — David Helms (@davidhelms570) September 22, 2023

Rusko a Ukrajina jsou zemědělské velmoci, jejichž úroda je klíčová pro potravinovou bezpečnost ve světě. Vpád ruských vojsk do sousední země a mezinárodní sankce proti Rusku destabilizovaly zásobování a světový trh.

V minulých týdnech zničili Rusové při raketovém ostřelování na 300 000 tun oblí.

Ukrajinské jednotky v posledních týdnech pracují na tom, aby odstranily ruskou převahu v Černém moři. V pátek ukrajinské rakety zasáhly ústředí Černomořské flotily.