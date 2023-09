Penicilín je velký problém. Obnovíme jeho výrobu v Česku, slibuje Válek

Rozkolísané dodávky penicilinu trvají nejen v Česku už rok. I letošní podzim a nástup respiračních chorob se odehraje v kulisách nedostatku některých léků.

‚Co je doma, to se počítá‘

K řešení problému s nedostatkem léčiv má přispět i zavedení výroby penicilinu v Česku, řekl v neděli v pořadu Otázky Václava Moravce ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. Výroba by se podle něj měla spustit do roku a půl.

Z aktuálních otevřených dat Státního úřadu pro kontrolu léčiv vyplývá, že dětské antibiotikum Ospen a základní penicilinová antibiotika v posledních měsících chyběla nejcitelněji.

„Během roku, roku a půl, se tady spustí výroba léků.“ Vlastimil Válek, ministr zdravotnictví

Řešení problémů s dodávkami léků podle něj zajistí pět bodů – zákon, který již umožnil na výjimku dodávku v Česku neregistrovaných léků, zvýšení konkurence firem na trhu s léčivy, zajištění jejich výroby v Česku, projednávaná novela zákona o léčivech a zvýšení počtu dodavatelů mimo Evropu.

Zásadní je podle Válka nastartovat výrobu chybějících látek v Česku, jednání jsou podle něj zatím velmi úspěšná.

„Pevně věřím, že v průběhu příštího roku budu moct informovat pana premiéra, ministra obchodu a vládu o tom, že jednání byla úspěšná a že během roku, roku a půl, se tady spustí výroba léků,“ ujistil Válek.

Penicilin se v tuzemsku vyráběl už od čtyřicátých let dvacátého století v Roztokách u Prahy a pražských Dolních Měcholupech.

Výroba ale byla postupně ukončena. Nyní antibiotika dodávají do Česka firmy ze Slovenska, Slovinska, Rakouska nebo Německa.

Také díky výjimce bylo do Česka dovezeno „víc než sto tisíc balení antibiotik, dovezli jsme několik set tisíc kusů léků“, řekl Válek. Přiznal však, že i přesto v některých lékárnách nebyla importovaná léčiva dostupná, což připsal problémům s distributorskou sítí.

Budou pacienti vědět, kde dostanou léky?

„To je obrovský problém, obrovská chyba. Je katastrofa, že musí lidé obvolávat lékárny,“ prohlásil.

Řešením by podle něj měla být novela zákona, která distributorům ukládá povinnost dodávky do všech lékáren – včetně těch malých. Veřejně dostupné by měly být také informace o dostupnosti jednotlivých položek v lékárnách.