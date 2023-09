Ukrajinci trefili sídlo černomořské flotily

Ukrajinci zasáhli sídlo ruské Černomořské flotily v Sevastopolu. Přesně a v pravou chvíli, kdy v budově jednali vysoce postavení velitelé.

Vedoucí hlavního ředitelství zpravodajské služby Ukrajiny Kyrylo Budanov tvrdí, že při útoku bylo zabito nejméně devět lidí a zraněno jich bylo 16, a to včetně ruských generálů. Budanov ale nepotvrdil spekulace o úmrtí velitele ruské Černomořské flotily admirála Viktora Sokolova. O jeho stavu prý nemá informace.

Kouř viditelný z vesmíru

Server Krym.Realii, který je jedním z projektů rádia Svobodná Evropa/Rádia Svoboda (RFE/RL), v sobotu zveřejnil satelitní snímky společnosti Planet Labs zachycující následky vzdušného útoku na velitelství flotily, z nichž je patrné poničení budovy jejího sídla. Kouř a poškození objektu je viditelné i z vesmíru.

Satellite images of the Black Sea Fleet headquarters in #Sevastopol before and after the attack. pic.twitter.com/pqLRhTTr5D — NEXTA (@nexta_tv) September 22, 2023

Ukrajinci tvrdí, že zasáhli budovu velitelství flotily v pátek během porady jejího velení.

K bilanci obětí útoku Budanov poznamenal, že v ní nejsou zahrnuti řadoví vojáci, kteří nejsou členy velení flotily a sloužili například jako stráž. „Jejich počet se zjišťuje,“ prohlásil Budanov.

Na dotaz, jakou roli při plánování úderu hráli partyzáni a místní obyvatelé, Budanov odvětil, že rozvědka shromažďuje údaje ze všech zdrojů. "Zpravodajské zdroje patří k těm hlavním," řekl ukrajinské službě Hlasu Ameriky. Šéf HUR zároveň nechtěl odpovědět na otázku, zda Ukrajinci při útoku použili rakety západní výroby.

The photo shows a missile flying at the headquarters of the Russian Black Sea Fleet in Sevastopol.



At this moment, the headquarters is already on fire, which means that there were at least two attacks on it. pic.twitter.com/1quO7SF6lq — NEXTA (@nexta_tv) September 22, 2023

Server Ukrajinska pravda mezitím upozornil na sdělení tiskového oddělení ukrajinských sil pro speciální operace, které na platformě Telegram napsalo, že jejich práce umožnila zasáhnout velitelství flotily během setkání jejího velení. Své údaje prý předali ukrajinskému letectvu, aby mohlo udeřit.

Útoky pokračují

„Podrobnosti operace budou známy, až to bude možné,“ stojí v příspěvku, kde ukrajinské síly pro speciální operace informují, že při útoku zemřely desítky ruských vojáků.

O ukrajinském útoku na velitelství Černomořské flotily informoval v pátek odpoledne Moskvou dosazený gubernátor Sevastopolu Michail Razvožajev, následně i ruské ministerstvo obrany.

The attacks took place today not only in Sevastopol. This was a complex operation. A map of the strikes was published by the Russian media. pic.twitter.com/CYoZzNgVuM — NEXTA (@nexta_tv) September 22, 2023

Ruské vedení nejprve sdělilo, že při raketovém úderu zemřel jeden voják. Později však informovalo, že se tento člověk pohřešuje. Ruské ministerstvo obrany zároveň tvrdilo, že protivzdušná obrana zlikvidovala pět raket.

V sobotu dopoledne ruské vedení Krymu varovalo před hrozbou vzdušného útoku na Sevastopol znovu. Vedení armády mezitím informuje o dopadu trosek raket. O škodách nebo raněných se nezmiňuje.