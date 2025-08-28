Lidl útočí na peněženky: Kýta za devadesát, zmrzlina Häagen-Dazs za polovinu a Wagyu burger pro fajnšmekry!
28. 8. 2025 – 12:00 | Zprávy | Anna Pecena
Nový leták Lidlu platný od 28. do 31. srpna 2025 je hotová cenová revoluce. Slevy až 55 %, luxusní speciality za hubičku a klasické potraviny za ceny, které pamatují snad jen kroniky. Jestli někdo čekal na signál k velkému nákupu, právě teď zazvonil zvonec.
Masová smršť a burgery pro gurmány
Lidl tentokrát rozbalil masový arzenál, který by obstál i na velké letní grilovačce. Vepřová kýta bez kosti spadla na neuvěřitelných 89,90 Kč/kg, což je částka, která se dnes už příliš často nevidí . Přidejte k tomu kuřecí celé za 59,90 Kč/kg, vepřové řízky z kýty za 159,90 Kč/kg nebo křídla za 89,90 Kč a máte víkendovou hostinu jako z partesu .
Naprosto mimořádným lákadlem je ovšem Wagyu burger – prémiové hovězí maso, které se běžně prodává za mnohonásobně vyšší ceny, tu stojí jen 99,90 Kč/100 g . A kdo touží po opravdu šťavnatém steaku, sáhne po argentinském rump steaku za 99,90 Kč/100 g . Lidl tím vysílá jasný vzkaz: gurmánský zážitek už dávno není jen pro vyvolenou skupinu zákazníků.
Sladké bomby a mléčné překvapení
Sladkomilci se také mají na co těšit. Zmrzlina Häagen-Dazs klesla o plnou polovinu a vyjde na 99,90 Kč . Kdo by odolal legendárním příchutím? A pokud se spokojíte s něčím hravějším, pak využijte akci 2+1 zdarma na kornoutové zmrzliny – ideální zásoba na konec léta .
V akci je i Twister a Algida mix za 79,90 Kč nebo Mochi za 69,90 Kč . Lidl tak potvrzuje, že umí překvapit nejen na poli masa, ale i v mrazicích boxech.
Z mléčné sekce padá jedna sleva za druhou. Jogurtové svačinky Pilos jen za 12,90 Kč, hrudkovitý tvaroh jemný za 22,90 Kč nebo bio mléko za 26,90 Kč . Nechybí ani sýry – Eidam v bločku za 99,90 Kč/kg či sýrové kuličky za 31,90 Kč/100 g. A jako třešnička na dortu farmářský pršut za 23,90 Kč/100 g .
Ovoce, zelenina a tržnicová čerstvost
Pokud si myslíte, že zdravý nákup dnes vyprázdní peněženku, Lidl vás vyvede z omylu. Nektarinky za 39,90 Kč/kg se slevou 55 %, bílé hrozny za stejnou cenu nebo červená cibule za 19,90 Kč/kg dokazují, že ovoce a zelenina mohou být stále dostupné.
Navíc nechybí čerstvé fíky za 7,90 Kč/ks a salát ledový za 14,90 Kč. V kombinaci s čerstvými rybami – třeba tuňákem žlutoploutvým za 39,90 Kč/100 g nebo treskou tmavou za 26,90 Kč/100 g – můžete vykouzlit zdravé menu jako z restaurace.
Nápoje a alkohol: levněji už to snad nejde
Lidl nezapomněl ani na osvěžení. Perlenbacher Radler citron stojí 7,90 Kč, Krušovice 12 za 124,90 Kč (8×0,5 l) a Staropramen desítka za 14,90 Kč . Z tvrdšího sortimentu zaujme Jägermeister za 279,90 Kč nebo Božkov Republica za 219,90 Kč . Pokud někdo plánuje párty, nákup v Lidlu mu ušetří stovky korun.