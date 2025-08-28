Od září jinak: dražší lístky, tvrdší pokuty a nové přestupy. Přichází velké změny v dopravě
28. 8. 2025 – 11:15 | Magazín | Žanet Ka
Školní rok začíná a s ním i tradiční dopravní šok: dražší jízdenky, tvrdší postihy pro černé pasažéry a přeplněné autobusy. Zmapovali jsme, co se od září znatelně změní.
Konec prázdnin nepřináší jen návrat do škol a kanceláří, ale také do přeplněných tramvají, autobusů a vlaků. Spolu s tím se mění jízdní řády a jak už se stává tradicí, tak i ceny. Některé novinky potěší, jiné spíš naštvou. Podívali jsme se, co se od září 2025 chystá v největších městech a krajích.
Proč se jízdní řády a ceny mění právě teď?
Letní provoz je v dopravě vždy slabší, studenti mají prázdniny, mnoho lidí dovolenou. Dopravci proto omezují některé spoje, aby nevozili poloprázdné autobusy. Jakmile se ale v září znovu rozjede školní rok a města ožijí, nastává i ostrý start dopravy v plné síle.
Do změn však nepromlouvají jen prázdniny. Dopravní podniky musí reagovat i na rostoucí náklady- od dražších pohonných hmot a energií až po modernizaci vozového parku nebo servis. Svou roli hrají také stavební práce a výluky. Výsledkem bývá úprava jízdních řádů a většinou i zdražení jízdenek.
Praha a Středočeský kraj: tvrdší postihy i dražší jízdenky
- V hlavním městě se od 1. září 2025 zvýší pokuty za jízdu načerno. Revizoři už nebudou rozdávat „pouhých“ 800 korun, jak tomu bylo dříve. Nově zaplatíte 1 000 Kč na místě a 1 500 Kč, pokud částku uhradíte do 15 dnů. Ti, kteří to budou odkládat, si sáhnou ještě hlouběji do kapsy – až na 2 000 korun.
- Další změny přijdou od ledna 2026, kdy podraží mezikrajské jízdenky mezi Prahou a Středočeským krajem. Papírové budou o 30 % dražší, elektronické „jen“ o 20 %.
- Zajímavou novinku chystá Benešov: od 1. září tu zavádí garantované přestupy na Terminálu, kde se přizpůsobí linky 1, 2 a 4. Cestujícím se tím má zjednodušit přestupování a přibude také praktičtější zastávka na Masarykově náměstí.
České Budějovice: méně některých spojů, ale i častější intervaly
- Jihočeská metropole také opouští prázdninový jízdní řád. Změny ale budou znát i po 1. září. Na lince 1 bude část spojů končit jen mezi Májem a nádražím- celé trasy se ruší kvůli malému zájmu.
- Na žádost obce Borek se upravují časy linky 2. Dobrou zprávou je zahuštění provozu: linka 9 v ranní a odpolední špičce pojede v intervalu zhruba 10 minut. Přibyde i několik spojů linky 10 ve směru na Vidov.
Brno: jen drobnost, ale praktická
- Moravská metropole se letos velkým změnám vyhnula. Cestující si všimnou hlavně toho, že zastávka Vozovna Medlánky se od 7. září vrací zpět na původní místo pro linky 41, 65 a noční N90.
Co to znamená pro cestující?
Zářijové změny jsou vždy citelné, pro školáky, studenty i rodiče začíná každodenní kolotoč. Letos k tomu přibývá i finanční zátěž, zejména v Praze a Středočeském kraji. Naopak některá města, jako České Budějovice, se snaží vyjít vstříc a posílit spoje v nejvytíženějších časech.
Pokud tedy využíváte veřejnou dopravu, vyplatí se zkontrolovat si jízdní řády v předstihu a také si připravit trochu větší rozpočet. Od září se totiž cestování mění nejen v časech, ale i v cenách.
Jak si ohlídat aktuální jízdní řád
- Sledujte weby dopravních podniků (např. dpp.cz, dpmcb.cz, dpmb.cz).
- Využívejte mobilní aplikace (IDOS, PID Lítačka, Seznam Jízdní řády).
- Výluky a krátkodobé změny se vyplatí sledovat přímo na zastávkách, často se vyvěšují s předstihem.
Papírová vs. elektronická jízdenka
- V Praze a okolí budou papírové lístky od roku 2026 dražší až o třetinu.
- Elektronická varianta vyjde levněji a často nabízí i pohodlnější odbavení přes mobilní aplikace.
Tip na září
Začátek školního roku je dopravně nejnáročnější období. Pokud můžete, zkuste v prvních týdnech plánovat cestu s časovou rezervou, protože spoje bývají plnější a hrozí i větší zpoždění.