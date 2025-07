Lidl spustil slevovou lavinu: Některé zboží je na historickém minimu

Maso, pivo, zelenina: Ceny padají na historické minimum

Lidl znovu potvrzuje, proč patří mezi nejagresivnější hráče na poli diskontních obchodů. Aktuální leták přináší ceny, které budí podezření, jestli nejde o chybu v systému. Například balení kuřecího masa pod 120 Kč, vejce ve slevě, zelenina za pár drobných a k tomu akční piva, to všechno napovídá, že se řetězec rozhodl jít až na hranu.

Ať už jste milovníci klasických českých jídel, nebo spíše pokukujete po lehčím letním menu, Lidl má odpověď. Sleva za slevou: mrkev, rajčata, ledový salát nebo paprika...vše v cenách, které jsme možná naposledy viděli před několika lety. A to je varování i pro konkurenci: takhle levně už prostě jinde není.

Spotřební zboží? Doslova za hubičku

Kdo si myslí, že leták končí u jídla, ten se hluboce mýlí. Lidl tentokrát sází i na sezónní zboží – od kuchyňských pomocníků, přes elektrické grily až po pomůcky na úklid nebo drogerii. A co víc, pod značkou Silvercrest nebo Parkside najdete produkty, které si běžně lidé kupují jako plnohodnotnou náhradu dražších značek.

Hitem týdne jsou mimo jiné i potřeby do domácnosti: osušky, prostěradla, svíčky, kuchyňské textilie nebo organizéry. Vše v jednotném stylu, často v bio kvalitě, a hlavně se slevou, která v některých případech přesahuje 40 %. Kdo má zkušenost, ví: tyhle věci z regálu mizí do hodiny.

Elektronická aplikace jako vstupenka do tajného klubu

Lidl zároveň znovu připomíná svou slevovou aplikaci Lidl Plus. Díky ní získají zákazníci nejen přehled o akcích, ale i přístup ke skrytým nabídkám a exkluzivním digitálním kupónům. Kdo ji nemá, jako by nakupoval se zavázanýma očima.

Výhodou je i možnost digitální účtenky nebo losování v pravidelných soutěžích. A co víc, některé slevy platí jen při použití aplikace. Není to náhoda, ale jasná strategie, jak přivázat zákazníky ke značce. A funguje to.