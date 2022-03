Rakušan: Prodloužit nouzový stav je nutné, umožní nám postarat se o ukrajinské uprchlíky

Prodloužení nouzového stavu až do konce letošního května kvůli pomoci uprchlíkům z Ukrajiny je nutné, zdůraznil ministr vnitra Vít Rakušan. Počet uprchlíků totiž během nadcházejících dvou měsíců pravděpodobně nebude klesat.

Poslancům to dnes při zdůvodnění vládní žádosti řekl vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan. Podle něj nouzový stav umožní operativně a cíleně se postarat o ukrajinské běžence, jichž přišlo do Česka kvůli ruské agresi na 300 000, nebude ale zasahovat do běžného života českých občanů.

„Žádost o prodloužení nouzového stavu o dva měsíce je možná neobvyklá. Pro vládu a všechny policisty, hasiče i hejtmany, kteří v tomto režimu už dva měsíce pracují, je ovšem nezbytná,“ prohlásil Rakušan. Podle něj není důvod předpokládat, že by počet obyvatel Ukrajiny v Česku „výrazně klesl v horizontu dvou měsíců“.

Pokud by přesto nouzový stav nebyl potřeba po celé dva měsíce, Sněmovna ho může ukončit dřív, dodal. Nouzový stav, který platí v Česku kvůli migrační vlně z Ukrajiny od pátku 4. března, vláda v souladu se svými pravomocemi vyhlásila na 30 dní. Tato lhůta skončí v neděli 3. dubna.

Rakušan uvedl, že kvůli ruské agresi proti Ukrajině muselo své domovy opustit už zhruba deset milionů lidí, z nichž 3,9 milionu lidí odešlo za hranice. V České republice dosud dostalo dočasnou ochranu podle Rakušana na 236 000 ukrajinských uprchlíků.

236 tisíc dočasných ochran pro lidi prchající před válkou. To je 1/3 v rámci celé EU. Děláme maximum, abychom pomáhali a nápor zvládli. Potřebujeme ale i pomoc ostatních států. Proto jsme včera navrhli vyčlenit na pomoc prostředky ze schválených fondů EU pro oblast vnitřních věcí pic.twitter.com/8w5DYvPe7P — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) March 29, 2022

„Na počet obyvatel jsme jednou z těch nejpostiženějších zemí. Zažíváme největší evropskou migrační vlnu od druhé světové války,“ uvedl ministr. Podle něj se Česko dostává na hranu schopnosti postarat se o uprchlíky a bude potřebovat podporu dalších států EU. Ruský prezident Vladimir Putin v přeneseném slova smyslu válčí i s námi, uvedl Rakušan.

Ministr podotkl, že se změnila struktura uprchlíků. V prvních dnech do Česka přišli z Ukrajiny zejména lidé, kteří se o sebe dokázali postarat sami nebo s pomocí svých rodin. Nyní 70 procent utečenců prchá z vybombardovaných domů a nemají nic. Nápor uprchlíků se podle Rakušana dařil zvládat díky solidaritě lidí. Ministr poděkoval i opozici za to, že neházela vládě klacky pod nohy a podporovala její návrhy.