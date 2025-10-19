Libor Bouček se strefuje do Vojty Kotka: "Od doby, co jezdí na koni, nebere telefon"
19. 10. 2025 – 6:02 | Magazín | Jiří Rilke
Populární moderátor se cítí poněkud opomenut.
Jeden z nejoblíbenějších a dost možná také nejlepších současných českých moderátorů Libor Bouček prozradil, že práce má opravdu nad hlavu, ale rád by také občas poseděl s přáteli. Jenže vůle občas bývá lehce jednostranná.
Konkrétně se napůl v žertu strefil do Vojty Kotka, s nímž se už roky kamarádí: „Nám už prostě nezavolal. Nám nebere telefon už několik měsíců. Od té doby, co je hradní pán a jezdí na koni, tak už nám nebere telefon,“ kroutí Libor hlavou v rozhovoru pro eXtra.cz.
„Jsme z toho s Kubou smutní, ale třeba ho uvidíme na natáčení. Tam by měl přijít, tak si s ním promluvíme,“ dodal i za svého druhého dobrého kamaráda, Jakuba Prachaře.
Naposled se s Kotkem zřejmě viděli při krátkém výstupu ve Farmě Vojty Kotka: „Byli jsme tam a on nám pak vlastně oznámil, že nás k tomu nepotřebuje. A já mu rozumím – my tam opravdu nejsme potřeba,“ smál se Bouček.
Za to, s jakou vervou se Kotek chopil role hradního pána v populární soutěži Zrádci, mu Libor vysekl poklonu: „Ztvárnit hradního pána, to vyžaduje herecký talent, který Vojta má obrovský. Já bych to rozhodně nemohl dělat takhle. Neumím dělat stylizaci, protože nejsem ani trošku herec. Takže on je daleko lepší volba, než bych byl já.“
I tak toho ale dělá víc než dost: „Točíme Inkognito, v pondělí normálně točíme, dokonce i v úterý. Bude velkolepý Silvestr,“ prozradil.
„Máme rádi Česko se taky točí. Všechno se točí, nic se nestalo,“ dodal v narážce na drobnou nejistotu, která přišla poté, co Bouček účinkoval v pořadu Na lovu u konkurenční televize, což v Primě samozřejmě neviděli úplně rádi.
Nakonec to ale vypadá, že bude pokračovat i tam: „Objevil jsem se v pár dílech a dalších pár dílů budu točit. Dokud budu mít termíny, tak asi tam budu chodit,“ prohlásil o oblíbené vědomostní soutěží na TV Nova.