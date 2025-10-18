Učitelům má od ledna růst plat o 7 procent a asistentům o 2000 Kč
18. 10. 2025 – 18:21 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Učitelům a akademikům by se měly od ledna zvednout platové tarify o sedm procent.
Asistentům pedagogů a některým lektorům by se mohly zvýšit o 2000 korun. Počítá s tím návrh nařízení, který zveřejnila na svém webu vláda. Dostala ho bez rozporů. Dá se očekávat, že ho schválí beze změn. Z předpisu a pokynů ministerstva školství k odměňování vyplývá, že podle náplně práce a délky praxe by se pedagogům tarif mohl zvednout o 1880 až 3800 korun a akademickým pracovníkům ze státních vysokých škol o 2460 až 4320 korun.
Na růstu platů pedagogických pracovníků se dohodli zástupci vlády s odbory a zaměstnavateli. Původně předpis obsahoval i varianty navýšení tarifů ostatních profesí ve veřejných a státních službách, dohoda na nich ale nebyla. Ministři uvedli, že kabinet schválí jen dohodnutou úpravu učitelských platů a rozhodnutí o ostatních výdělcích nechá na příští vládu.
"Platové tarify budou do 7. platové třídy včetně valorizovány o pevnou částku 2000 korun a platové tarify od 8. do 16. platové třídy včetně budou navýšeny o sedm procent," uvedlo v podkladech ministerstvo práce.
Tarifní tabulka pedagogů se skládá ze 13 platových tříd od čtvrté do šestnácté podle vzdělání, odpovědnosti a náročnosti práce a ze sedmi stupňů podle délky praxe. Podle pokynů ministerstva školství tarif od čtvrté do deváté platové třídy připadá asistentům pedagoga, od osmé třídy učitelům mateřských škol i vychovatelům z družin, klubů a internátů či pedagogům volného času, od desáté třídy učitelům základních a středních škol. V šesté platové třídě začínají tarify lektorů a instruktorů. Plat akademických pracovníků se stanovuje od dvanácté třídy. Dvě nejvyšší třídy - patnáctá a šestnáctá - jsou pro akademiky.
Základ výdělku asistentů od čtvrté do sedmé třídy by se mohl pohybovat podle náplně práce a praxe od 18.630 do 31.760 korun. Letos to bylo od 16.630 do 29.760 korun. Učitelům by měl od ledna tarif od osmé do čtrnácté třídy činit od 28.680 do 57.980 korun. Pro letošek to je od 26.800 do 54.180 korun. Akademici státních vysokých škol by měli mít v patnácté a šestnácté třídě od 42.920 do 66.030 korun. Letos je to od 40.110 do 61.710 korun. Tarif tvoří asi 80 procent výdělku, upřesnilo ministerstvo práce. Připomnělo, že podle školského zákona má průměrný učitelský plat odpovídat 130 procentům průměrné mzdy. Průměrná mzda v Česku letos ve druhém čtvrtletí činila na 49.402 korun.
V učitelské tabulce je teď 29 tarifů pod zaručeným platem, tedy téměř třetina. Desetina základních částek nedosahuje ani minimální mzdy, je jich devět. Pokud by se tabulka nevalorizovala, příští rok by pod zaručeným platem bylo 41 tarifů a pod minimální mzdou 14. Pod zaručenou částku by tak spadlo 45 procent výdělkových základů, pod minimální mzdu 15 procent. Zaměstnavatelé musí do garantovaných nejnižších částek výdělek doplácet. Využívají na to peníze na odměny.
Na přidání je příští rok podle ministerstva práce potřeba 11,87 miliardy korun. Pokud se odpočítají náklady na doplatky do minimálního a zaručeného platu, je to 10,99 miliardy korun.