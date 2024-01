Letadlo se zajatci sestřelili Ukrajinci raketou z Francie či USA, tvrdí Putin

Ruský prezident Vladimir Putin dnes prohlásil, že Ukrajina sestřelila raketou dodanou ze Spojených států či Francie transportní letadlo ruského vojenského letectva přepravující válečné zajatce, o čemž Kyjev podle něj věděl. Kreml dal podle ruských agentur pokyn zveřejnit co nejpodrobnější výsledky vyšetřování a Putin přislíbil, že se tak stane do dvou či tří dnů.

„Sestřelili (Ukrajinci) naše letadlo Il-76 s vlastními vojáky, 65 lidmi,“ řekl Putin při setkání se studenty. Dodal, že ukrajinská vojenská rozvědka HUR věděla o tom, že Rusové budou přepravovat válečné zajatce k místu jejich chystané výměny, v konkrétním letadle 65 zajatců, celkem jich mělo být 190. „Nevím, zda to udělali schválně, anebo omylem,“ řekl Putin. „Ale udělali to,“ dodal.

„Požádám vyšetřovací výbor, aby v maximální možné míře zveřejnil všechny okolnosti tohoto zločinu. Aby se i lidé na Ukrajině dozvěděli, co se reálně stalo,“ prohlásil ruský prezident.

Ukrajina nepopřela, ani nepotvrdila, že letadlo, které se ve středu zřítilo v Belgorodské oblasti nedaleko od hranic s Ukrajinou, sestřelily ukrajinské síly. Ukrajina ale upozornila, že chybějí důkazy, kdo či co bylo na palubě. Zpochybnila některá tvrzení Moskvy a vyzvala k mezinárodnímu vyšetřování, které ovšem Moskva odmítla.

Tajemník ukrajinské bezpečnostní rady Oleksij Danilov se podle listu Ukrajinska pravda dnes pozastavil nad tím, že zástupci OSN nemohou prověřit ruská tvrzení o tom, co se stalo, protože nemají právo podívat se na místo činu. Na „záhadné okolnosti“, které mohou svědčit o tom, že Rusko úmyslně připravilo incident s Il-76, poukázal dnes mluvčí rozvědky HUR Andrij Jusov. Mimo jiné upozornil, že Rusko nepředalo Mezinárodnímu výboru Červeného kříže informace o ukrajinských válečných zajatcích, kteří měli být ve středu vyměněni. Rusko nepředložilo ani Radě bezpečnosti OSN žádné důkazy, že na palubě letadla byli ukrajinští zajatci, a odmítá mezinárodní vyšetřování, uvedl Jusov.

Putin dnes prohlásil, že na ukrajinském bojišti, kde je frontová linie dlouhá téměř 2000 kilometrů, je „více než 600 000 ruských vojáků“. Každý v průměru pobírá plat 200 000 rublů měsíčně (necelých 51 000 korun), dodal.

Ruská redakce BBC připomněla, že koncem loňského roku Putin hovořil o nasazení 617 000 ruských vojáků na Ukrajině.

Putin, který rozpoutal nejkrvavější konflikt v Evropě svým rozkazem ke vpádu vojsk do sousední země 24. února 2022, přesvědčoval posluchače, že válku ve skutečnosti začali Ukrajinci, a to tím, že v roce 2014 poslali ozbrojené síly do východoukrajinského Donbasu, kde Rusko - po svržení proruského prezidenta v Kyjevě a po anexi ukrajinského Krymu - rozdmýchalo povstání separatistů proti nové vládě v Kyjevě. A vpád ruských vojsk z předloňského února byl podle Putina „pokusem ukončit tuto válku, byť ozbrojenými prostředky“. Jediným důvodem pro invazi byla podle Putina ochrana ruských zájmů a nic jiného. „Všechno děláme správně. Bojujeme za spravedlivou věc,“ tvrdil dnes Putin.