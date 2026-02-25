Zaplať si vlastní jídlo, nebo nechoď. Svatební pozvánka rozpoutala bouři
25. 2. 2026 – 9:37 | Zpravodajství | Alex Vávra
Zaplatit si vlastní večeři na svatbě? Jeden nenápadný dodatek v pozvánce rozpoutal na internetu bouři nevole. Zatímco snoubenci mluví o nutnosti šetřit, hosté se ptají, jestli se z oslavy lásky nestává placená akce s nepříjemnou cenovkou.
Svatba má být nejkrásnějším dnem v životě. Bílé šaty, dojatí rodiče, slzy štěstí a hostina, na kterou se bude vzpomínat roky. Jenže realita roku 2026 je jiná. Ceny letí vzhůru, očekávání jsou vyšší než kdy dřív a z některých svateb se podle kritiků stává spíš luxusní show než oslava lásky. A když do hry vstoupí peníze, může být o pořádné drama postaráno.
Přesně to se stalo v případě jedné ženy, která se svěřila na Redditu se zážitkem ze svatební pozvánky od své blízké kamarádky. Kromě data, místa a tradičního těšení se na společnou oslavu obsahovala i nenápadnou poznámku: hosté jsou žádáni, aby přispěli v přepočtu zhruba 1 700 korunami na osobu za jídlo na svatební hostině. Budoucí nevěsta tím chtěla pomoci pokrýt rostoucí náklady.
Pozvaná žena přiznala, že ji to šokovalo. Svatby jsou drahé, to ví každý. Ale odkdy se podle ní stalo běžné vystavovat hostům účet za účast? Nešlo prý o uraženou pýchu, spíš o prostou finanční realitu. Nemá peněz nazbyt a představa, že zaplatí téměř dva tisíce korun jen za večeři, jí připadala nepříjemná. Začala proto přemýšlet, jestli je špatné říct ne, nebo jestli je samotný požadavek za hranou.
Hosté jako sponzoři velkého dne
Internet se rozdělil na dva tábory, i když jeden byl výrazně hlasitější. Tisíce komentujících se shodly, že svatební hostina má být poděkováním novomanželů těm, kteří přišli sdílet jejich radost. Ne položkou v rozpočtu, kterou je třeba přehodit na ostatní. Podle mnohých tím pár riskuje, že místo gratulací sklidí spíš rozpaky.
Někteří diskutující upozornili na další rozměr celé věci: pokud si hosté platí jídlo sami, mají ještě přinášet svatební dary? Padaly názory, že v takovém případě by žádný další dárek nedávali. Jiní by účast rovnou odmítli. Objevily se i jízlivé návrhy, že by odpověď na RSVP mohla obsahovat poznámku o tom, že stejně jako snoubenci si dotyčný nemůže dovolit tak drahou večeři.
Silně rezonoval i argument, že nikdo nikoho nenutí pořádat okázalou hostinu, pokud na ni nemá rozpočet. Jeden z přispěvatelů připomněl svatbu svých rodičů, která proběhla ve sklepě kostela. Dort upekla kamarádka, fotografie pořídil známý a atmosféra byla podle jeho slov fantastická. Manželství přitom vydrželo desítky let. Skromnost prý rozhodně neznamená méně lásky.
Svatba jako byznys a vstupenka za desítky tisíc
A nejde o ojedinělý případ. V minulosti se objevil i pár, který prodával vstupenky na svou svatbu v přepočtu přibližně za 23 000 korun za kus. Podnikatelka Marley Jaxx tehdy pro New York Post vysvětlovala, že jejich cílem nebylo vydělat na hostech, ale vytvořit smysluplnou událost. Se svým manželem Stevem Larsenem nakonec nejen pokryli náklady, ale vybrali také zhruba 3 miliony korun na charitu.
I tak ale podobné příběhy vyvolávají otázku, kam se svatební tradice posouvají. Tlak na dokonalé fotografie, luxusní lokace a zážitky hodné sociálních sítí žene rozpočty do astronomických částek. A když peníze začnou hrát hlavní roli, může se z romantiky snadno stát účetní operace.
Celá kauza tak znovu otevírá nepříjemné téma: má být svatba oslavou vztahu, nebo společenskou událostí s cenovkou, kterou nakonec zaplatí všichni kolem? Pro některé je odpověď jasná. Pokud si pár nemůže dovolit velkolepou hostinu, vždy existuje jednodušší cesta. Méně zlata, méně efektů, méně okázalosti. A možná o to víc opravdovosti.
Protože až dohasnou světla, utichne hudba a poslední host odejde domů, zůstane jen manželství. A to se nedá zaplatit kartou u vstupu na recepci.