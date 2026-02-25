Předpověď počasí na středu: Mapa ČHMÚ ukazuje, kde se můžeme těšit na sluníčko
25. 2. 2026 – 10:48 | Magazín | BS
Jaro je prozatím u kormidla a máme před sebou klidný a relativně teplý den. Část území se může těšit i na slunečnou oblohu.
Po delší době nesvítí na mapě výstrah a varování žádná nepříjemná žlutá a celá země se oděla do zeleně symbolizující bezpečí. Skončila také i výstraha ohledně povodňové aktivity, žádné větší drama díkybohu nenastalo.
Dobré zprávy navíc nekončí: Podle meteorologů z ČHMÚ před sebou máme vcelku příjemný a místy i prosluněný den.
„Počasí u nás začíná ovlivňovat oblast vysokého tlaku vzduchu se středem nad střední Evropou,“ vysvětlují odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu na sociální síti.
„Během dnešního dne bude převládat polojasno, zpočátku v severovýchodní polovině území bude oblačno až zataženo. Ráno se ojediněle objevují mlhy i mrznoucí,“ předpovídají.
„Odpolední teploty vystoupí na 8 až 12 °C, na severovýchodě bude chladněji s teplotami 5 až 8 °C, v 1000 m na horách bude teplota kolem 6 °C, na severovýchodě kolem 2 °C,“ dodávají teplotní rozsah.
Kde bude dnes svítit sluníčko a kde počítat spíš s podmračenou oblohou, ukazuje přiložená mapka předpovědi slunečního svitu: