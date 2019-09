Lego 'Made in Kladno'. Z kostek postavíme cokoli!

GALERIE MAGAZÍN - Magazín autor: Petr Sobol

Těžko najít někoho, kdo by neznal stavebnice Lego. S barevnými kostičkami si hrají všichni napříč několika generacemi. Věděli jste ale, že na světě je pouze pět Lego továren a jedna z nich sídlí v Kladně?

Továrna společnosti Lego je v Kladně od roku 2000. Od té doby se počet jejích stálých zaměstnanců zvýšil z původních několika desítek na dnešních přibližně dva a půl tisíce. "Portfolio produktů, které procházejí kladenskou Lego továrnou, obsahuje téměř všechny produktové řady Lego stavebnic. Nevyrábí se zde pouze Lego Duplo, Lego Architecture a Lego Mindstorms," uvedla Markéta Vaňková, manažerka vnějších vztahů.

Výroba lega začíná lisováním kostiček, ty se ovšem v Kladně nevyrábějí. "Dostáváme je z ostatních továren již hotové, u nás se na ně tisknou různé dekorace nebo třeba obličeje a oblečení Lego minifigurek," upřesnila Vaňková. Kladenská cesta kostiček vede do oddělení takzvaného processingu, kde z jednobarevných elementů vznikají nejrůznější zvířátka, koláče, hodiny nebo kokpity hvězdných lodí. "Probíhá tady také kompletace minifigurek, tělíčko montujeme z pěti částí a nožičky ze tří, ale i dalších dílů. Například se zde dávají výhybky do kolejí nebo sestavují písty pro modely Lego Technic," přiblížila Vaňková proces výroby v kladenské firmě, které se letos podařilo v Randstad Award obhájit první místo mezi výrobními podniky a posunout se na čtvrtou příčku v celkovém hodnocení napříč kategoriemi nejlepších zaměstnavatelů v republice.

Oblíbený Play Day

Zabalené stavebnice putují z Kladna do distribučního centra v Jirnech, které zásobuje hlavně Evropu, Blízký východ nebo Afriku. "Všechny kostičky lega jsou plně kompatibilní, bez ohledu na to, kdy v období od roku 1958 až doposud byly vyrobeny, nebo ve které továrně vznikly," vysvětlila Vaňková.

Náplň práce na jednotlivých pozicích je v Kladně standardní jako v jakémkoli jiném podniku, místní firma se ale přesto od ostatních odlišuje – v závodě to totiž vypadá jako v malém zábavním parku. Kostičky lega tady najdete v každé zasedací místnosti a v celém areálu neustále potkáváte Lego modely. Vyhlášená je i speciální akce Play Day. "Během ní se na celém světě v jeden den zavřou Lego továrny i kanceláře a všichni zaměstnanci mají příležitost vrátit se k naší podstatě, tedy ke hře," uvedla Vaňková.

Součástí Lego kampusu v Kladně je i tým takzvané modelárny, kde vznikají v podstatě všechny velké modely lega, které jsou na světě k vidění. Vyvíjejí je tady od prvních designérských návrhů, přes veškeré technické detaily, zvukové, světelné nebo pohybové animace až po samotnou stavbu. "Každým novým velkým modelem se pokoušíme posunout hranice stavění o kousek dál a ukázat, že z kostiček lega se dá postavit opravdu úplně cokoli," řekla Vaňková.

Unikátní závodní vozidla

I proto v továrně stojí dvě závodní vozidla v plné velikosti. Jedním z nich je pojízdný Lego Technic Bugatti Chiron. "Byl to projekt, který do té doby neměl obdoby, a celá práce na něm byla vývojem řady prototypů a nových výrobních postupů. Navíc v extrémně krátkém čase," vzpomněla Vaňková. Dalším unikátem byla stavba modelu Lego McLaren Senna. "Bylo výzvou poskytnout možnost zažít pocit, jaké to je sedět v takovémto supersportu. Důraz byl kladen především na dokonale propracovaný interiér a zvukové animace uvnitř kabiny," dodala.

Lego každým rokem posouvá své hranice o velký kus dopředu a uvádí řadu inovací. V letošním roce to bylo například propojení fyzické hry s virtuální realitou v řadě Lego Hidden Side, dům na stromě z řady Lego Ideas, kde jsou všechny dílky rostlin vyrobeny z udržitelného plastu na rostlinné bázi, nebo nedávno zveřejněné návody ke stavění pro lidi se zrakovým handicapem. Čeho se dočkáme příště?