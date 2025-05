Legendární Karel Šíp se distancoval od svého vlastního pořadu!

23. 5. 2025 – 6:30 | Magazín | Jana Strážníková

Divákům vadí časté opakování starých dílů. A jejich autorovi taky.

Slavný bavič Karel Šíp se svým pořadem Všechnopárty patří už dlouhé roky ke spolehlivým konstantám české televizní scény. Tak spolehlivým, že Česká televize docela často reprízuje starší díly, když zrovna nemá co vysílat.

Co je moc, to je moc: Pořad se opakuje klidně během jednoho víkendu a navíc se objevují i díly starší než deset let. Konkrétně minulý víkend běžela repríza páteční epizody hned o den později, tedy v sobotu, a doprovodil ji čtrnáct let starý díl z roku 2011.

Fanoušky to nijak zvlášť nenadchlo a část stěžovatelů pak své výtky směřovala přímo Šípovi. Ten s nimi překvapivě zcela souhlasil.

„Krátkou poznámku mi dovolte: na reprízování mého pořadu nemám sebemenší vliv. Naopak. Několikrát jsem se proti tomu ohradil. Marně,“ napsal na sociálních sítích.

„Mám radu: prostě se na to nedívejte. Jedině tak se dá tenhle nešvar omezit. Ucpávat díry v programu lze přeci i jinak,“ obul se do praktik ČT.

„Ani se za nic neomlouvám, neb nemám za co,“ dodal.