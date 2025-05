Lidé blázní z obrovské slevy na v Lídlu, jedna je i za polovinu ceny

23. 5. 2025 – 6:52 | Magazín | Alexej Chundryl

Zákazníci oblíbeného obchodního řetězce Lidl se mohou tento týden těšit na pořádnou nálož slev, které potěší jak kuchaře, tak milovníky večerního posezení u piva.

Čerstvá rajčata za hubičku

Lidl láká zákazníky na voňavá, čerstvá rajčata za mimořádně výhodnou cenu - se slevou 50 % oproti normální ceně. Ať už si je nakrájíte do salátu, ugrilujete na rozpáleném uhlí nebo rozmixujete do domácí omáčky, těžko byste hledali univerzálnější surovinu, která zároveň nezatíží vaši peněženku. Akce platí na více druhů rajčat – od klasických kulatých až po sladká cherry rajčátka v praktickém balení.

Losos na pánvi i do trouby – teď za zlomek ceny

Milovníci ryb se mohou radovat. Lidl přichází s výraznou slevou na oblíbeného lososa, kterého nabízí v chlazené i mražené variantě. Ať už plánujete zdravý oběd, lehkou večeři nebo chcete zazářit při víkendovém vaření, kvalitní filet z lososa se vždy hodí. Tip: zkuste lososa se smetanovým špenátem a bramborovou kaší – levně a přitom luxusně.

Pistácie: slaný hit večera

Když přijde chuť na něco křupavého, sáhněte po pistáciích – a právě teď navíc se slevou. Lidl nabízí balení pražených a solených pistácií za cenu, která potěší nejen milovníky oříšků, ale i každého, kdo hledá kvalitní snack bez výčitek. Hodí se k televizi, ke knize i jako chuťovka pro hosty.

Gambrinus: klasika, která nezklame

A co by to bylo za večer bez piva? Lidl zlevnil populární značku Gambrinus, a to hned ve více variantách – od desítky po jedenáctku, plechovky i vícepak. Ideální doplněk k pistáciím nebo grilovanému lososu. Ať už fandíte sportu nebo si jen chcete odpočinout po náročném dni, Gambrinus nabídne osvěžení za výhodnou cenu.

Nečekejte dlouho – akce jsou časově omezené

Všechny zmíněné produkty jsou dostupné v akci pouze po omezenou dobu a do vyprodání zásob, proto se vyplatí navštívit nejbližší prodejnu co nejdříve. Sledujte také aktuální leták nebo mobilní aplikaci Lidl Plus, kde najdete další zajímavé nabídky, tipy na recepty i speciální kupony.

Lidl i tentokrát potvrzuje, že kvalitní a čerstvé potraviny nemusí stát jmění. Spojení rajčat, lososa, pistácií a piva dává dohromady ideální základ pro domácí hostinu – a za ceny, které potěší každou peněženku.