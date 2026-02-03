Agrofert nyní nečerpá žádné dotace, řekl ve Sněmovně Babiš
3. 2. 2026 – 14:48 | Ekonomika | Jasmína Krásná
Skupina Agrofert nyní nečerpá podle premiéra Andreje Babiše (ANO) žádné dotace.
Babiš při dnešním jednání Sněmovny o vyslovení nedůvěry vládě uvedl, že s převodem akcií holdingu do svěřenského fondu ještě čeká na souhlas dvou členských států Evropské unie. Ministerský předseda reagoval na část vystoupení předsedy opoziční ODS Martina Kupky o přetrvávajícím Babišově střetu zájmů kvůli vlastnictví Agrofertu.
"Agrofert nečerpá žádné dotace, protože jsem ještě nevložil akcie do toho fondu," řekl Babiš, který oznámil nevratný převod akcií skupiny do fondu RSVP Trust v prosinci. Veřejné ohlášení, jak vyřeší střet zájmů, bylo podmínkou prezidenta Petra Pavla pro Babišovo jmenování premiérem.
Plán měl Babiš provést do 30 dnů od svého jmenování premiérem, které nastalo 9. prosince. Zatím ale zůstává jediným akcionářem Agrofertu. Koncem ledna premiér uvedl, že stále čeká na potvrzení dokumentů k převodu akcií ze třech unijních zemí. Z jeho dnešního vyjádření vyplývá, že jeden získal. "Čekám na souhlas ještě dvou členských států, abych ty akcie vložil," řekl před poslanci.
Kupka zařadil Babišův nesplněný slib v podobě nevyřešeného střetu zájmů k důvodům, proč by vláda ANO, SPD a Motoristů neměla dostat důvěru. Babiše označil za dotačního predátora. Babiš na jedné straně spolu s vládou podle Kupky rozhoduje o dotačních titulech a na druhé straně jeho firmy stále ještě dotace čerpají. "Je to střet zájmů. Tentýž člověk nemůže být na obou stranách toho dotačního potrubí," řekl předseda občanských demokratů.
Babiš v prosinci oznámil, že na svěřenský fond RSVP Trust nebude mít žádný vliv. V polovině ledna řekl, že bez vlivu bude i jeho rodina. Majetek má připadnout Babišovým dětem až po jeho smrti.
Fond založila poradenská společnost Roklen s právní podporou právní kanceláře DBK. Agrofertu patří třeba chemičky Deza, Fatra, Lovochemie a Precheza nebo potravinářské společnosti Kostelecké uzeniny, Krahulík či Penam. Zaměstnává 29.000 lidí, z toho v ČR zhruba 18.000. Skupina patří k největším soukromým zaměstnavatelům v Česku.