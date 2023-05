Kvůli diskriminaci žen zaplatí Goldman Sachs přes 200 milionů dolarů

Prestižní americká banka Goldman Sachs zaplatí 215 milionů dolarů (asi 4,6 miliardy korun) za urovnání více než desetiletého soudního sporu vyvolaného hromadnou žalobou bývalých i současných zaměstnankyň kvůli diskriminaci, uvedla BBC.

Celkem se jedná o 2800 žen, které v bance zastávaly vysoké manažerské pozice - dokonce i funkce viceprezidentek - v investičním bankovnictví či správě investic a cenných papírů zhruba od počátku tohoto století do konce letošního března.

První žaloba byla podána už v roce 2010. Banka podle ní platově diskriminovala ženy, dávala jim nižší odměny a méně příležitostí v karierním růstu. Banka ženy diskriminovala dokonce i v hodnocení výkonu.

Soud měl začít počátkem června v New Yorku. Americká média informovala o snaze banky urovnat spor již minulý týden. „Pokud má urovnání vůbec nějaký účel, je to snaha vyhnout se soudnímu řízení,“ stálo podle listu New York Post v soudních dokumentech.

Po více než deseti letech intenzivních sporů se obě strany dohodly na vyřešení této záležitosti, uvedla ve svém prohlášení globální šéfka řízení lidského kapitálu Goldman Sachs Jacqueline Arthurová.

Banka chce zaměstnat více žen

Banka prý například viceprezidentkám platila o 20 procent nižší mzdy než mužům, a dokonce údajně tolerovala sexuální obtěžování na pracovišti. Žaloba poskytla podle BBC pohled na fungování banky coby „chlapeckého klubu“.

„Jsem hrdá na to, že mohu posledních téměř 13 let bez váhání podporovat tento případ,“ uvedla Shanna Orlichová, která banku spolu s dalšími ženami žalovala. „Věřím, že tohle urovnání pomůže ženám, na které jsme myslela, když jsem žalobu podávala.“

Vypořádání zahrnuje v podmínkách i přizvání nezávislého experta analyzujícího hodnocení výkonu zaměstnanců a kariérní postup z nižších na vyšší pozice. Rovněž má provádět studie mzdové rovnosti mezi ženami i muži.

Goldman Sachs v prohlášení uvedla, že hodlá zvýšit počet žen na vysokých pracovních pozicích s cílem dosáhnout celkem 40 procent zaměstnankyň ve funkci viceprezidentů do roku 2025.

Arthurová uvedla, že banka se zavázala zajistit rozmanité a inkluzivní pracoviště pro všechny zaměstnance. Cara Greeneová ze společnosti Outten & Golden LL, která žalující stranu zastupovala, doufá, že ostatní firmy po tomto případu svou politiku vůči ženám přehodnotí.