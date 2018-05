Kuřáků ubývá. Kdo však cigaretám holduje nejvíc?

Krizový stav se kvůli kůrovci zatím vyhlašovat nebude, řekli po čtvrtečním meziresortním jednání ministři životního prostředí Richard Brabec (ANO) a zemědělství v demisi Jiří Milek (za ANO). Společnost ČD Cargo by však měla do konce roku navýšit kapacity na odvoz dřeva z lesů o 500 vagonů. Jeden by měl stát podle Milka kolem 80 tisíc eur, celkem budou náklady na nákup vagonů činit přes miliardu korun.

Krizový stav se kvůli kůrovci zatím vyhlašovat nebude, řekli po čtvrtečním meziresortním jednání ministři životního prostředí Richard Brabec (ANO) a zemědělství v demisi Jiří Milek (za ANO). Společnost ČD Cargo by však měla do konce roku navýšit kapacity na odvoz dřeva z lesů o 500 vagonů. Jeden by měl stát podle Milka kolem 80 tisíc eur, celkem budou náklady na nákup vagonů činit přes miliardu korun.

13:32