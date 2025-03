Kaiser měl dort i na hlavě. Legendární Simona Stašová oslavila 70. narozeniny večírkem ve velkém stylu

Nestárnoucí legenda se přidala do klubu sedmdesátnic, v očích ale září jiskry jak za mlada.

Simona Stašová, dcera legendární Jiřiny Bohdalové, oslavila překrásné kulatiny, které by ale jen tak na ulici odhadl málokdo. Herečka působí vitálním, takřka mladickým dojmem a 70 let by jí zkrátka netipnul ani ten nejodvážnější.

Simona je excelentní herečka, kterou si pamatujeme zejména z Pelíšků či Románu pro ženy.

Má dva syny, ale život nebyl jen růžový: Ve vztazích moc štěstí neměla. Pět let byla vdaná za Pavla Trávníčka, vztah se ale celkem rychle rozpadl. Poté strávila osm let s italským profesorem Eusebiem Ciccottim, což ale nakonec taktéž krachlo. Napotřetí to zkusila opravdu stylově: Deset let s hercem Pavlem Skřípalem, který byl ale mimochodem ještě k tomu ženatý a kvůli Simoně se nerozvedl. Inu, žádná sláva.

Veškeré starosti ale s omamnou úlevou letěly za hlavu, když přišlo na to, jak sedmdesátiny náležitě oslavit. Velkolepá párty proběhla v Divadle Lucie Bílé a známými tvářemi se to jen hemžilo. Simona byla od pohledu šťastná a dojatá, padala v náručí všem gratulantům a obzvlášť si také užila přítomnost Oldřicha Kaisera, kterého dle vlastních slov milovala ještě ve školním věku. Ono to dnes zní jako úsměvná historka z dávné minulosti, ale někteří víme svoje: Na tyhle dávné jiskry se zkrátka a dobře nezapomíná.

Společně s Oldřichem se také pustila do krájení gigantického dortu, který se v tomto zdánlivě snadném procesu dostal Kaiserovi na obličej i do vlasů. Večírek, jak má být, není-liž pravda?

zdroj: Profimedia.cz

