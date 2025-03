Němci váhají nad nákupem amerických F-35. Ministr obrany svolává schůzku

Německý ministr obrany Boris Pistorius se chystá svolat krizovou schůzku s představiteli armády kvůli nákupu amerických zbraní.

Hlavním tématem by přitom měly být stíhačky F-35, informoval s odvoláním na své zdroje list Süddeutsche Zeitung (SZ). Plánovaný nákup bojových letounů dnes v rozhovoru s listem Der Tagesspiegel zpochybnil bezpečnostní expert budoucí vládní Křesťanskodemokratické unie (CDU) Roderich Kiesewetter.

V řadě evropských zemí včetně Česka se v posledních týdnech vede debata o vhodnosti nákupu amerických bojových letounů F-35 kvůli pochybnostem o spolehlivosti Spojených států pod vedením prezidenta Donalda Trumpa. Pořízení F-35 přehodnocuje Kanada. Portugalsko nejprve nákup F-35 vyloučilo, později uvedlo, že jen posuzuje i evropské možnosti. Švýcarsko už sice smlouvu s USA uzavřelo, parlament o ní ale znovu chce diskutovat. Český premiér Petr Fiala řekl, že nemá pochybnosti o plánovaném nákupu těchto letounů. Opozice jej kritizuje.

Podle SZ plánuje Pistorius krizovou schůzku s generály, odborníky ministerstva obrany a zástupci Úřadu pro nákup (BeschA) při ministerstvu vnitra. Hovořit se na ní má právě o spolehlivosti F-35. Německo plánuje nákup nejméně 35 kusů za zhruba deset miliard eur (250 miliard Kč).

Mluvčí ministerstva obrany SZ řekl, že interní záležitosti úřadu komentovat nebude. Ke spekulacím o tlačítku, které by mohlo na dálku vyřadit stíhačky z provozu, řekl: "F-35 nelze na dálku jen tak jednoduše vypnout." Zároveň zdůraznil, že výroba F-35 je mezinárodní zbrojní projekt, na kterém se podílí osm zemí. Některé díly se vyrábí výhradně mimo USA. V současnosti a blízké budoucnosti bude mít F-35 ve výzbroji 14 členských států NATO a 20 zemí celkem. "Velké společenství uživatelů má velký zájem na spolehlivém a efektivním provozu F-35," dodal mluvčí.

Německá média v uplynulých dnech v souvislosti s debatou kolem F-35 uváděla, že alternativou by mohly být švédské stroje Gripen či francouzské Rafale.

Šéf německého zbrojního koncernu Rheinmetall Armin Papperger minulý týden před zrušením objednávky varoval. "Myslím, že by to bylo dokonce nebezpečné," řekl stanici Deutschlandfunk. Neexistuje podle něj srovnatelné letadlo a Američané by mohli navíc Německo označit za nespolehlivého partnera. Rheinmetall je jednou z firem, která se na výrobě F-35 podílí.

V rozhovoru s listem Der Tagesspiegel dnes zpochybnil nákup F-35 poslanec CDU Kiesewetter, jehož strana bude pravděpodobně hlavní silou příští vlády. Podle něj by se Německo stalo nákupem letounů příliš závislé na Spojených státech. "F-35 je systém, který USA zásadním způsobem kontrolují," uvedl. "Teoreticky tak mají USA páku, aby mohly nám a jiným znemožnit F-35 používat," dodal. Německo by proto mělo podle něj smlouvy s USA prověřit a už nyní se poohlédnout po možných alternativách.