První předpověď na léto vzbuzuje velké obavy: Počasí se urve z řetězu

Letošní léto podle prvních předpovědí meteorologů přinese extrémní horka a sucho.

V podobném duchu už se neslo několik posledních let, ale letošek by mohl překonat i dosavadní normy. Odborníci ze serveru Severe Weather varují před abnormálními vlny veder, které sežehnou celou Evropu. Opravdu teplo by přitom mohlo být už v červnu, velmi nadprůměrný by měl být i červenec. Nejvyšší teploty se přitom očekávají ve střední a jihovýchodní Evropě.

V srpnu by mohly přijít další vlny veder, tentokrát spíš ve střední a severní Evropě. Na východě kontinentu by mělo být chladněji díky tlakové níži.

Spolu s vysokými teplotami přijde i druhý vysoce nepříjemný aspekt letních období z posledních let: Očekává se též nedostatek srážek, deště budou spíš výjimečné. Prakticky celé léto bude horké a velmi suché, kvůli čemuž lze očekávat zvýšenou zátěž na přírodu i zemědělství.