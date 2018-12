Krize na D1: Zakažme jízdu kamionů v levém pruhu, navrhl Ťok

AKTUALIZOVÁNO AKTUALITA - Aktuality autor: šar

Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) zvažuje kvůli situaci na D1 zákaz jízdy kamionů v levém pruhu na dálnicích včetně předjíždění. Plánuje kvůli tomu legislativní změny, operativně by zákaz mohly zatím vynucovat dopravní značky. Ministr to dnes řekl novinářům po mimořádném jednání o situaci na páteřní dálnici, na které už druhý den kolabuje kvůli počasí a opravám doprava. Podobný návrh už dnes představili komunisté.

Ťok se dnes kvůli dopravní kalamitě na D1 sešel s generálním ředitelem Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Janem Kroupou a ředitelem dopravní policie Tomášem Lerchem. "Mluvili jsme o tom, jak odstavit kamiony v době, kdy už je jasné, že situace je vážná, a zároveň se budeme zabývat legislativními změnami, které by zakázaly předjíždění a jízdu kamionů v levém pruhu," řekl Ťok. Než by se podle něj uskutečnily případné úpravy v zákoně, tak by zákaz mohl být vynucován pomocí dočasných dopravních značek na jednotlivých místech dálnic.

Zatím není jasné, zda ministerstvo chce zákaz uplatňovat celoročně nebo jen při nepříznivých podmínkách. Šéf ŘSD Kroupa ČTK řekl, že jeho úřad se kloní k celoročnímu zákazu.

Ťok dále avizoval, že ve spolupráci s policií připravuje krizový scénář, který by měl operativně zabránit vjezdu kamionů na dálnici nebo její část v případě, že se na ní tvoří kolony. "Nyní řešíme, jakým způsobem to budeme provádět, kdo to bude iniciovat a kdo to povolí," dodal.

Odmítl přitom, že by silničáři byli na současné problémy nepřipraveni a na silnicích nebylo dost techniky pro odklid sněhu. "Sypače jsme tam přesunuli z jiných úseků, kde nebyli tolik potřeba, ale nemohli se tam kvůli kolonám kamionů dostat," řekl Ťok.

"Mimořádná situace v dopravě se opakuje na D1 pravidelně. To že ministerstvo dopravy nyní slyší na doporučení Kraje Vysočina o zákazu jízdy kamionů v levém pruhu, mě může těšit, ale situaci mezi 90. a 112. km dálnice, kde je kvůli nedokončené modernizaci omezen provoz do zúžených pruhů, to neřeší. Pokud v zúžení, kde stojí kamion, není dostatečně široký druhý pruh, neprojede tudy žádná údržba, a to je pro provoz na dálnici při měnících se povětrnostních podmínkách fatální neřešitelný problém," reagoval v tiskové zprávě hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek (ČSSD).

Podle něho je smutné, že ministerstvo reaguje na návrh změn v provozu na dálnici až ve chvíli, kdy dálnici ochromí 35kilometrová kolona. "Jde o opatření přijatelné, ale stále to neřeší problémy v zúženém úseku, kde je téměř nemožná souběžná údržba s provozem kamionové dopravy. Navíc v tomto kritickém úseku dálnice nejsou žádná odstavná parkoviště, která by alespoň částečně, a to zdůrazňuji, řešila odklánění tranzitní dopravy," dodal.

Legislativní návrh na zákaz předjíždění kamionů chystá KSČM, dnes o tom při jednání Poslanecké sněmovny hovořil předseda jejich poslanců Pavel Kováčik v reakci na to, že se kvůli problémům na D1 nedostala řada poslanců na mimořádnou schůzi Sněmovny k církevním restitucím. Návrh slíbil Kováčik předložit v případě, pokud to neudělá ministerstvo dopravy.

Doprava na páteřní dálnici zejména na Vysočině kolabuje kvůli hustému sněžení od středy. Kolony dosahují desítek kilometrů. Kraj Vysočina dnes uvedl, že kolaps provozu na D1 způsobila nepřipravenost modernizovaného úseku na zimní podmínky. Někteří řidiči stáli v kolonách 14 hodin, upozornil kraj. Podle ŘSD jsou problémy způsobeny mimo jiné odstavenými kamiony, jejichž řidiči si vybírali povinnou přestávku, a blokovali tak dopravu. Dopravci to odmítají, podle nich silničáři nebyli na nepříznivé počasí dostatečně připraveni.