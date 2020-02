Který slavný klub sestoupí z extraligy?

MAGAZÍN - Magazín autor: Jan Pikous

Dva sledované hokejové kluby s bohatou historií. Jeden z nich ale v extralize v příští sezoně působit nebude. Nejvyšší soutěž po zrušení baráže zažívá první sezonu s přímým sestupem a hned si osud zahrává se dvěma populárními týmy – s českým "hockeytownem" Dynamo Pardubice a s Rytíři Kladno s Jaromírem Jágrem ve dvojroli hráče a majitele. Komu příští týden zbudou oči pro pláč?

Aktuální extraligový ročník se od těch předchozích zásadně odlišuje. Byla totiž zrušena baráž, prolínací soutěž pro nejhorší extraligové a nejlepší prvoligové kluby. Pro týmy na chvostu nejvyšší soutěže šlo o značně znepokojivou zprávu. Baráž totiž sloužila jako taková poslední záchrana: i když v sezoně byly prohry na denním pořádku, tady se najednou začínalo od nuly.

Se zavedením přímého sestupu je všechno jinak. Po 52 kolech základní části zkrátka nejhorší celek míří rovnou do první ligy, žádná druhá šance. Tento krok měl zatraktivnit samotnou základní část, což se povedlo na výbornou – čtyři kola před koncem stále není nic rozhodnuto.

Teoreticky je hrozbou pádu o patro níže ohroženo kvarteto celků, o dvou z nich se ale bavíme spíše jen v teoretické rovině. Jak fanoušci Litvínova, tak Vítkovic nejspíše budou v nejbližších dnech slavit záchranu. U Kladna a Pardubic se ovšem jedná o problém nanejvýš opravdový.

Nekončící krize

O Pardubicích se v souvislosti se sestupem rozhodně nemluví prvně. Kdysi slavný klub nezažívá dobré časy už pěkných pár let, barážové nervy musela někdejší Tesla podstupovat hned dvakrát – nejprve v roce 2017 a pak i o dva roky později. Za tu dobu se ve východočeském městě protočila řada manažerů i trenérů, až se začaly objevovat názory, jestli by sestup a jakási obroda v nižší lize nebyla pro Pardubice vysvobozením.

I letos to vypadalo, že se ve městě perníku vlastně nic nezměnilo – střídání trenérů, aféra s Tomášem Rolinkem, kdy oblíbenec fanoušků po neshodách s trenérem a tehdejším generálním ředitelem klub opustil, nesmyslné příchody hráčů.

Jenže v posledních týdnech jsou Pardubice jako polité živou vodou. Z posledních pěti zápasů má tým Milana Razýma čtyři výhry. "Když už jsme se dotáhli na týmy před námi, řekli jsme si, že to už dorveme. Ale na psychiku je to hodně těžký," odfukoval po jedné z cenných výher útočník Martin Látal. "Nechali jsme si brutálně utéct začátek. Když od sedmého kola všechno před vámi honíte, je to hodně těžké."

I kdyby ale pardubičtí dotáhli senzační comeback do úspěšného konce, dle názorů fanoušků stejně vyhráno nebude. Klub podle nich nefunguje správně a další šťastná záchrana (už třetí za pouhé čtyři roky) by na tom podle většiny příznivců nic nezměnila. Kritické názory zaznívají na některé funkcionáře, zejména pak na dlouhodobě neoblíbeného Dušana Salfického. A dalším z problémů Dynama je pak otázka vlastnictví. Klub totiž nyní patří městu, což dlouhodobě není udržitelná situace.

Čtyři body z šestatřiceti

Není to však východočeské Dynamo, kdo je nyní hlavním adeptem na sestup. Na dnu tabulky se totiž krčí kladenští Rytíři. Ti si přitom ještě nedávno mohli myslet i na účast v předkole play-off, pak ale přišel ohromný výkonnostní propad. Z posledních dvanácti zápasů, kdy lze teoreticky nasbírat až šestatřicet bodů, získali Rytíři jen čtyři (přičemž před čtvrtečním utkáním to byl dokonce jen jeden jediný). Tak strašlivou bilanci nemá z posledních duelů žádný jiný extraligový tým.

Sázkové kanceláře i experti mají jasno – dolů zamíří právě Kladno. Hokejisté se však ještě nevzdávají. "Hecujeme se, že nemůžeme být skleslí, protože šance je pořád. Musíme se k tomu postavit čelem a bojovat," řekl po posledním prohraném duelu pro klubový web kapitán mužstva Jakub Strnad. Ve čtvrteční předehrávce 49. kola pak Rytíři naděje opravdu oživili a po jedenácti porážkách konečně vyhráli – 4:2 nad Spartou. Bodově se tak dotáhli na Dynamo, ale Východočeši mají zápas k dobru.

Zatímco Pardubice by do první ligy sestupovaly poprvé v historii, u Kladna by se s trochou cynismu jednalo o návrat do známých vod – předchozích pět sezon totiž Středočeši strávili právě ve druhé nejvyšší hokejové lize. I proto Jágrův tým dobře ví, jak je složité se mezi elitu vrátit. Pro záchranu extraligového hokeje je proto třeba udělat všechno. A začít vyhrávat. Času už příliš nezbývá.