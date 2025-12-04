Krutý výsměch osudu: Herečka přišla o miminko, teď má hrát matku s malým dítětem
4. 12. 2025 – 8:37 | Magazín | Jiří Rilke
Existují těžké role, ale tahle se vymyká všem měřítkům. Herečka je ale odhodlaná se poprat.
Snad není člověka s duší v těle, v němž by nehrklo, když se na veřejnost dostala zpráva, že oblíbená herečka Veronika Arichteva přišla v pokročilém stádiu těhotenství o své vytoužené miminko.
„Přišli jsme o naše vytoužené miminko. Přestalo mu tlouct srdíčko pod tím mým,“ uvedla herečka letos v říjnu.
Bolest byla taková, že se Veronika raději svěřila do péče odborníků z organizace Dítě v srdci, která se specializuje právě na podobné případy.
Ztráta a pocit prázdnoty nejspíš nikdy nezmizí, odborná pomoc nicméně, zdá se, alespoň trochu postavila herečku zpátky na nohy. Veronika totiž oznámila, že se zašla podívat do divadla, kam by se příští rok ráda vrátila.
„Jdu se dneska podívat do Kalichu, sama teda, Bisi je doma… A jdu se podívat na naše představení Malé chytré lži, které mělo premiéru v květnu. Mám totiž za lubem se do tohoto představení od nového roku vrátit,“ napsala na Instagramu.
Role, kterou hodlá hrát, přitom není momentálně z nejvhodnějších: „Jdu zjistit, jestli to jako vůbec zvládnu se vrátit. Nemyslím jakože stoupnout si mezi lidi, to už snad zvládnu. Ale tamta role v této hře je role maminky, co má tříměsíční miminko,“ popsala Veronika.
Sama herečka musí samozřejmě vědět nejlíp, jak na tom je. Ale nebylo by divu, kdyby na podobnou roli byla bolest opravdu ještě až příliš čerstvá.