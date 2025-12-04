Pavel bude jednat s dalšími kandidáty do vlády, s Macinkou asi probere i Turka
4. 12. 2025 – 9:04 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Schůzky s další trojicí potenciálních ministrů ve vznikající vládě ANO, SPD a Motoristů má dnes na programu prezident Petr Pavel.
S předsedou Motoristů a kandidátem na ministra zahraničních věcí Petrem Macinkou bude probírat pravděpodobně i své výhrady vůči poslanci strany Filipu Turkovi, který by měl být ministrem životního prostředí.
Turek podle prezidenta není vhodnou osobou na post ministra, pokud nevysvětlí vše, co se kolem něj děje. Poslanec čelí mimo jiné kritice za kontroverzní rasistické či homofobní příspěvky na sociálních sítích. Motoristé trvají na tom, že Turek je z právního hlediska bezúhonný a zůstává kandidátem strany do vlády.
Dnešní schůzky zahájí Pavel s kandidátem na post ministra obrany za SPD Jaromírem Zůnou, který byl v minulosti prvním zástupcem náčelníka generálního štábu. Následně se s prezidentem setká bývalý šéf Státního zemědělského intervenčního fondu Martin Šebestyán, jehož do nové vlády nominovala jako ministra zemědělství SPD.
Macinka chce vedle svých priorit v čele diplomacie probírat s hlavou státu situaci kolem Turka, o kterém se původně mluvilo jako o možném ministru zahraničí. Motoristé ho pak jako údajné vstřícné gesto navrhli místo Macinky na životní prostředí.
Po dnešku by měl mít prezident za sebou schůzky se 12 z 15 ministrů, kteří by měli podle představ ANO, SPD a Motoristů doplnit ve společné vládě Andreje Babiše (ANO) jako premiéra. Zbývat budou jednání s Turkem a kandidáty Motoristů na ministry kultury Oto Klempířem a sportu Borisem Šťastným.