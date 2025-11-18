Krutý vyhazov! Hvězdě Ordinace zbyla jen hořkost: "Nesmyslné rozhodnutí"
18. 11. 2025 – 14:00 | Magazín | Jana Strážníková
Nepomohla ani petice kolegů, rozhodnutí padlo a bylo konečné.
Stokrát může oblíbená herečka Klára Cibulková zachovávat dekorum, tisíckrát může nasazovat pečlivě cizelovanou fasádu, která ukazuje, jak je nad věcí... Ale uvnitř, v duši, ztráta práce a pozice, kterou dělat chtěla, samozřejmě zatraceně bolí.
Obzvlášť pokud rozhodnutí vnímá jako nespravedlivé a bezdůvodné.
Tento úhel pohledu mimochodem nezaujímala sama: Postavili se za ni také kolegové a podřízení Divadla Viola, z funkce jehož ředitelky byla Cibulková nedávno odvolána, a sepsali na její podporu dokonce petici. Nepomohla.
Cibulková je dáma na úrovni. Jasně, že se nepustí do láteření a vulgárního klení. Trochu rozmrzelosti si ale na sociální síti ventilovat musela.
„A je to. Mohla jsem se po tom nesmyslném rozhodnutí jednoho (nebo dvou?) pánů na všechno vykašlat a bouchnout dveřma, ale někdy jsou vzájemné konstelace tvůrců takové, že když jich nevyužijete, tak to už nikdy nemusí vzniknout. A to by v tomto případě byla strašná škoda,“ napsala.
„Klíče od divadla odevzdány, poslední tři představení ve Viole přede mnou a adieu... Cesta je cíl,“ dodala v mírně buddhistickém duchu.
Jistou útěchu může nalézt ve skutečnosti, že alespoň bude mít víc času na rodinu. A na dlažbě také neskončí: Nedávno kývla na obsazení do seriálu Polabí, kde nahradí jmenovkyni Vilmu Cibulkovou, která musela odejít kvůli zdravotním problémům.