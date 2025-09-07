Krutý konec oblíbeného seriálu: Herci ze dne na den bez práce, Sabina Laurinová neskrývá zlost
7. 9. 2025 – 7:30 | Magazín | Jana Strážníková
S koncem prakticky nikdo nepočítal a celá řada tvůrců teď neví, co dál.
Je docela běžné, že když se nějaký mediální artikl vypracuje do pozice hegemona na trhu, konkurence to nechce nechat jen tak. O koláč se je potřeba dělit, přeci ho celý nespořádá jen jeden Otesánek!
Bizarní sprostonárodní metafory stranou, dává zkrátka smysl, že se ostatním televizním stanicím vůbec nezamlouvá, že na poli dlouhodobých seriálových projektů už celých dvacet let kraluje Nova se svou Ulicí.
Projektů, které měly ambice Ulici sesadit z trůnu, už jsme tu měli celou řadu. Snažil se o to i seriál ZOO se svým spin-offem ZOO: Nové začátky. A stejně jako mnoho jiných před ním... Selhal.
Nejdražší projekt TV Prima přitom začal velmi slibně, první díly původního seriálu sledovalo přes milion lidí, jenže postupem času se ukázalo, že lidé byli prostě jen zvědaví, co nového je k mání. Nabízený děj a příběhy je nicméně nezaujaly a zájem o ZOO uvadal.
Konec jako takový tak není až takovým překvapením, zvláštní je spíš způsob, jakým k němu došlo: Televize projekt zařízla doslova ze dne na den bez jakéhokoliv předchozího upozornění. Celá řada tvůrců a herců je tak najednou bez práce.
„Oni už nevěděli, o jaký honorář by si řekli. Tak se řeklo dost, rozpustit a konec,“ si Denisa Pfauserová rozjíveně dobírala své kolegy Denisu Nesvačilovou a Marka Němce na posledním natáčecím dni.
„Všechno ale sežrala Denisa Pfauserová,“ kontroval Němec s úšklebkem.
Mezi herci a štábem se ale najdou i tací, na něž znatelněji dopadá vážnost situace a zas tak do smíchu jim proto není. Třeba Sabina Laurinová, která seriál provázela po celou dobu jeho existence.
„Mrzí mě, že tolika lidem – a teď nemyslím jen herce – oznámí ze dne na den, že končí. Nemají možnost si hned najít práci. Těžká doba,“ nechala se slyšet výrazně rozmrzelá Laurinová pro magazín Aha!.