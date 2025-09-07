Dnes je neděle 7. září 2025., Svátek má Regína
7. 9. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke

Bolek Polívka bude dědeček! Partnerka jeho syna čeká dítě, prozradila i pohlaví
zdroj: Profimedia.cz
Věhlasná rodina se chystá na nový přírůstek: Přijde vnučka, nebo vnuk?

Vladimír Polívka, syn veleslavných Bolka Polívky a Chantal Poullain, už dokázal vykročit ze stínu rodičů a vymezil se jako nadaný herec, který nepotřebuje žádnou rodinnou protekci. 

Nemá moc ve zvyku troubit do světa každou maličkost, která se mu přihodí v životě. Naopak si spíš potrpí na soukromí.

O tom, že brzy přivítá potomka, tak sám od sebe vědět nedal. Jakmile si ale redaktoři deníku Super.cz všimli požehnaného stavu jeho přítelkyně Magdy, když si spokojená dvojice vyrazila na premiéru nového představení Cirque du Soleil, nesnažil se ani nic zastírat.

Jsem v pátém měsíci. A podle ultrazvuku to vypadá, že ona bude mít krásné dlouhé nohy,“ potvrdila Magda a rovnou i mezi řečí tak prozradila pohlaví miminka.

Bolek bude mít vnučku, Vladimír dcerku!

A možná, že už víme i jméno: „Zrovna dneska má svátek, bude se totiž jmenovat Rozálie,“ smála se nastávající maminka pro Blesk. Zda si dělala legraci, nebo ne, uvidíme už za několik měsíců.

„A to už víte, že bude mít ty dlouhé nohy?“ usmívala se opodál postávající budoucí babička Chantal Poullain.

Bolek Polívka se k novince zatím oficiálně nevyjádřil, smutný ale také s největší pravděpodobností také není.

