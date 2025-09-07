Praha za hubičku: Důchodci odhalili trik, jak obejít drahotu. Muzea a divadla skoro zadarmo
7. 9. 2025 – 7:45 | Zprávy | Anna Pecena
Praha může být pastí na peněženku – kafe za stovku, vstupenka do muzea za tři stovky a tramvaj za 30 korun. Jenže senioři mají v rukávu eso, o kterém se mezi turisty ani nemluví. Díky speciálním slevám totiž projdou hlavním městem skoro zadarmo a ještě jim zbyde na pivo na Náplavce.
Tramvaj zadarmo, metro za pár korun
Největší šok čeká návštěvníky hlavního města hned v dopravě. Zatímco běžný cestující platí desítky korun za lístek na tramvaj nebo metro, senioři nad 65 let jezdí po Praze úplně zdarma. A pozor – nemusí být Pražané, stačí se jen prokázat průkazem totožnosti s datem narození. Kdo má ještě před důchodem, tedy mezi 60 a 65 lety, dostává na jízdné alespoň poloviční slevu. To znamená, že i delší cestování po městě vyjde doslova na drobné.
Pro důchodce, kteří přijíždějí z jiných koutů Česka, je tohle často neznámý fakt. V praxi to znamená, že místo taxíku za stovky korun si můžou užít pražskou MHD a projet si památky jako Karlův most nebo Hradčany bez toho, aby je bolela peněženka.
Muzea a galerie? Levnější než svačina
Mnohá pražská muzea a galerie nabízejí slevy, o kterých se běžným návštěvníkům ani nezdá. Například vstup do Národního muzea, které si za běžný lístek účtuje 280 korun, vyjde seniory jen na zlomek. Podobně funguje i Národní galerie, kde sleva pro důchodce činí desítky procent. Jinými slovy – zatímco turisté z ciziny platí plnou pálku, čeští senioři se dostanou k umění za částku, za kterou si v centru sotva koupí oběd.
A tím to nekončí. Významné památky jako Vyšehrad, Muzeum hlavního města Prahy nebo i specialitky typu Muchova muzea lákají seniory vstupenkami se slevou, které se pohybují mezi 20 až 50 %. Z běžného rodinného výletu se tak stává nenápadná úspora stovek korun, které lze investovat jinam – třeba do kávy s dortem v kavárně, kde už sleva neplatí.
Divadla za půlku a operní šok
Praha je známá i svou divadelní scénou. Vstupenka do Národního divadla nebo Státní opery přitom není levná záležitost – ceny startují na několika stovkách korun. Jenže důchodci mají i tady dveře otevřené. Mnohé scény nabízejí pro seniory speciální tarify, a to klidně i o polovinu levnější. V praxi to znamená, že za cenu jednoho lístku pro běžného diváka si senioři mohou vychutnat představení ve dvou.
Ať už jde o činohru, balet, nebo operu, kulturní zážitek se tak stává dostupný i těm, kdo by si ho jinak kvůli drahotě nemohli dovolit. Turisté často platí plnou cenu bez mrknutí oka, zatímco český senior usedne do té samé řady za polovic.
Praha má pověst drahého města, ale kdo zná tyhle fígle, může si užít památky, kulturu i cestování prakticky za hubičku. Zatímco turisté se diví, proč je důchodci v tramvaji míjejí zadarmo a v muzeích platí jen drobné, senioři se jen usmívají. Vědí totiž, že drahotu lze obejít chytře – a to bez jakéhokoli triku. Stačí mít rok narození v občance a Praha se rázem stává městem, které nestojí majlant.