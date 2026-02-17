Dnes je úterý 17. února 2026., Svátek má Miloslava
Počasí dnes 0°C Zataženo

Kriminalisté obvinili čtyři bývalé příslušníky StB kvůli pronásledování Töpfera

17. 2. 2026 – 13:16 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Kriminalisté obvinili čtyři bývalé příslušníky StB kvůli pronásledování Töpfera
Tomáš Töpfer (2023)zdroj: Profimedia
Sledovat v Google Zprávách

Kriminalisté obvinili čtyři bývalé důstojníky Státní bezpečnosti (StB) kvůli pronásledování herce Tomáše Töpfera v 70.a 80. letech.

Viní je ze zneužití pravomoci úřední osoby. ČTK to dnes sdělil mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek a vyšetřovatel případu Ludvík Fiala. Případ je podle něho výjimečný rozsahem a délkou pronásledování. Podílelo se na něm asi 20 příslušníků StB, která podle policie Töpfera pronásledovala kvůli kritickým postojům vůči komunistickému režimu a jeho židovské víře.

"Vrchní komisař po provedeném prověřování vyvodil trestní odpovědnost celkem u 12 bývalých příslušníků StB, z nichž čtyři obvinil a jednání dalších osmi odložil pro nepřípustnost trestního stíhání, neboť zemřeli," uvedl Vinčálek.

StB na Töpfera nasazovala tajné spolupracovníky a opakovaně ho předvolávala k výslechům, sledovala ho a snažila se ho přimět ke spolupráci, sdělil mluvčí.

Obviněným hrozí trest odnětí svobody od jednoho do deseti let.

Tomáš Töpfer je herec, režisér, pedagog, ředitel vinohradského divadla a senátor za ODS.

Tagy:
Praha komunismus kultura kriminalita historie ČR Töpfer
Zdroje:
ČTK

Předchozí článek

K-beauty v Česku: korejská kosmetika je u nás hit z několika důvodů

Nejnovější články