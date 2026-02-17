Kriminalisté obvinili čtyři bývalé příslušníky StB kvůli pronásledování Töpfera
17. 2. 2026 – 13:16 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Kriminalisté obvinili čtyři bývalé důstojníky Státní bezpečnosti (StB) kvůli pronásledování herce Tomáše Töpfera v 70.a 80. letech.
Viní je ze zneužití pravomoci úřední osoby. ČTK to dnes sdělil mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek a vyšetřovatel případu Ludvík Fiala. Případ je podle něho výjimečný rozsahem a délkou pronásledování. Podílelo se na něm asi 20 příslušníků StB, která podle policie Töpfera pronásledovala kvůli kritickým postojům vůči komunistickému režimu a jeho židovské víře.
"Vrchní komisař po provedeném prověřování vyvodil trestní odpovědnost celkem u 12 bývalých příslušníků StB, z nichž čtyři obvinil a jednání dalších osmi odložil pro nepřípustnost trestního stíhání, neboť zemřeli," uvedl Vinčálek.
StB na Töpfera nasazovala tajné spolupracovníky a opakovaně ho předvolávala k výslechům, sledovala ho a snažila se ho přimět ke spolupráci, sdělil mluvčí.
Obviněným hrozí trest odnětí svobody od jednoho do deseti let.
Tomáš Töpfer je herec, režisér, pedagog, ředitel vinohradského divadla a senátor za ODS.