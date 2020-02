Krajní pravice v Německu a Rakousku znovu na námluvách. I tentokrát je u toho Čech Bystroň

- Komentáře - 0

Letošní krajské volby ukážou, jak silná je pozice vládního hnutí ANO. A nejde jen o to, kolik procent hlasů získá, ale zda je dokáže proměnit v hejtmanská křesla. Před čtyřmi lety to nebyla žádná sláva. V čem to tentokrát může mít Babišovo hnutí lepší a v čem naopak horší? A co z toho plyne pro sněmovní volby, které nás čekají příští rok? více