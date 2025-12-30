Rusko oznámilo přehodnocení svého postoje k mírovým jednáním
30. 12. 2025 – 8:07 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Ruský prezident Vladimir Putin v telefonátu řekl svému americkému protějšku Donaldu Trumpovi, že Rusko přehodnotí svůj postoj v mírových jednáních.
Učinil tak v reakci na to, co dnes Moskva označila za útok Ukrajiny na Putinovu rezidenci v Novgorodské oblasti. Ruské oznámení přichází po zprávách o pokroku a přiblížení se míru na Ukrajině po nedělní Trumpově schůzce s hlavou ukrajinského státu Volodymyrem Zelenským. Ten označil tvrzení o útoku na Putinovu rezidenci za lež. Moskva, která před bezmála čtyřmi lety zahájila svou rozsáhlou invazi na Ukrajinu, dala zároveň najevo, že o konci války dál uvažuje v kontextu dosažení vlastních cílů, mezi něž patří připojení části ukrajinského území. Zelenskyj chce, aby o konečné mírové dohodě rozhodli Ukrajinci v referendu a žádá americké bezpečnostní záruky až na 50 let.
Ukrajinský a americký prezident spolu jednali v neděli v Trumpově floridské rezidenci Mar-a-Lago. Trump poté rozhovor označil za báječný, Zelenskyj za skvělý. Podle Trumpa na cestě k mírovému ujednání zůstávají jeden či dva palčivé body. Zelenskyj za ně dnes označil otázku území a Záporožské jaderné elektrárny.
Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov dnes uvedl, že Ukrajina v noci na dnešek zaútočila 91 bezpilotními letouny na rezidenci ruského prezidenta Vladimira Putina v Novgorodské oblasti, přičemž všechny drony byly zničeny. Šéf ruské diplomacie dodal, že Moskva reviduje svou vyjednávací pozici, a že útok nenechá bez odpovědi. Zelenskyj vzápětí označil tvrzení Moskvy o ukrajinském útoku na Putinovo sídlo za lež. Rusko chce podle něho podkopat pokroky v jednání a připravuje si půdu k útoku na vládní budovy v Kyjevě.
Putinův poradce Jurij Ušakov uvedl, že Putin o přehodnocení ruského postoje k mírovým jednáním informoval Trumpa. Moskva ale podle Ušakova nadále hodlá spolupracovat s Washingtonem na dosažení míru.
Trump k rozhovoru s Putinem uvedl, že o ruských obviněních Ukrajiny týkajících se útoku na Putinovu rezidenci "slyšel" a že měl s ruským prezidentem "velmi dobrý rozhovor".
Přesvědčení, že nedělní setkání Trumpa se Zelenským přineslo dobrý pokrok, v noci na dnešek vyjádřila šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová, podle níž se Evropa chce podílet na upevnění tohoto pokroku. Také francouzský prezident Emmanuel Macron zmínil pokrok v otázce bezpečnostních záruk pro Ukrajinu.
Právě von der Leyenová, Macron, německý kancléř Friedrich Merz, britský premiér Keir Starmer a další evropští představitelé v neděli více než hodinu na telekonferenci hovořili s Trumpem a Zelenským.
Berlín dnes uvedl, že vítá Trumpovu snahu o dosažení trvalého a spravedlivého míru na Ukrajině. Český ministr zahraničí Petr Macinka dal najevo přesvědčení, že se svět posouvá k diplomatickému řešení, které podporuje i česká vláda. Ukrajina podle něj v uplynulých dnech významně ustoupila, míč je nyní na straně Ruska.
Zelenskyj dnes v online rozhovoru s novináři přiblížil některé detaily chystaného mírového plánu. Zatím podle něj počítá s americkými bezpečnostními zárukami pro Ukrajinu na dobu 15 let, rád by ale, aby to nakonec bylo až 50 let. Ukrajinský prezident také vyjádřil názor, že mírový plán by měly podepsat Ukrajina, USA, Rusko i Evropa.
Poznamenal, že Trump na nedělní schůzce potvrdil silné bezpečnostní záruky z americké strany. Věří, že by je USA i další partneři poskytli od momentu, kdy Ukrajina podepíše mírovou dohodu. Tu by podle něj měli schválit Ukrajinci v referendu, na což je potřeba nejméně 60denní příměří, které podle něj ale Rusko nechce.
Putin dnes v prohlášení uvedl, že Rusko pokračuje ve svém plánu zmocnit se čtyř ukrajinských regionů, které z části okupuje, a že ve svém tažení postupuje. Podle mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova je mírová dohoda blíže, zároveň ale vyzval Ukrajinu, aby se její síly stáhly z celého Donbasu.
Rusko má nyní pod kontrolou zhruba pětinu Ukrajiny včetně Krymu, který nelegálně anektovalo v roce 2014. Na Donbasu okupuje zhruba 90 procent území a v Záporožské a Chersonské oblasti kolem 75 procent. Všechny tyto oblasti požaduje celé.