Krach vztahu oblíbené moderátorky? "Bavím se tím," hlásí
8. 8. 2025 – 9:00 | Magazín | Jiří Rilke
Moderátorka reaguje na sílící dohady ohledně údajné vztahové krize.
O tom, jak to má vlastně doma sympatická a populární moderátorka Eva Perkausová, se spekuluje už delší dobu. S manželem Ivanem Heckem se chvíli neobjevovali na veřejnosti společně, což samozřejmě hned zavdalo k dohadům, jestli jsou ještě vůbec spolu.
Dvojice pak zveřejnila zamilované fotky: „Rozesmávat jinou každý den zvládne kdekdo. Ale rozesmávat tu stejnou devět let? To chce lásku (a trpělivost)!“ psal Hecko na Instagramu u fotky, kde svou choť něžně líbá na tvář.
„Vítr ve vlasech, na podpatcích a s výhledem na západ slunce. A ještě lepší je život s tím správným spolujezdcem,“ napsala zase Eva ke snímku, kde s manželem jede na skútru.
Ani láskyplné snímky ale nedokázaly zcela umlčet dohady o možném rozchodu. A tak na ně Eva reagovala znovu, tentokrát napřímo, když si s ní na tiskovce Primy promluvila redakce magazínu eXtra.cz.
„Já jsem se to doslechla taky, ale je to úplný výmysl,“ utnula veškeré dohady.
„Hlavně jsem se někde dočetla, respektive na sociálních sítích, že jsem si měla změnit i jméno a nic takového se nestalo. Takže pro mě je to vlastně novinka,“ vysvětlila.
„Všechno klape, jak má, ale bavím se tím,“ dodala.
S manželem jim vztah drží už devět let. Žádný specifický recept na partnerské štěstí ale půvabná moderátorka nemá: „My jsme spolu necelých devět let a myslím si, že na tohle se odpovídá těžko, ale nedokážu si představit, jak to musí zvládat lidé, kteří jsou spolu v páru třeba dvacet a vícero let,“ uvedla.
Hlavní jsou podle ní dvě věci: „Myslím si, že po nějakých pár letech, kdy vyšumí taková ta prvotní láska, to zamilování, tak pak už jde o to mít toleranci a vášeň. Pokud stále zůstává vášeň, která mezi námi je, tak si myslím, že se pak dá přežít cokoliv. Ale určitě nějaká tolerance a mít společný humor,“ domnívá se.