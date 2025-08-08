To, co Izrael dělá v Gaze, velmi připomíná genocidu, míní místopředsedkyně EK
8. 8. 2025 – 8:21 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
To, co Izrael dělá v Pásmu Gazy, přinejmenším velmi připomíná genocidu, je přesvědčena místopředsedkyně Evropské komise Teresa Riberaová.
Palestinci jsou podle ní "cíleně napadáni, zabíjeni a odsouzeni k smrti hladem". Řekla to serveru Politico, podle něhož jde o jedno z nejtvrdších dosavadních vyjádření ze strany Bruselu týkající se toho, jak Izrael v Pásmu Gazy vede válku.
Riberaová, která je druhou nejvýznamnější členkou EK po její předsedkyni Ursule von der Leyenové, uvedla, že Palestinci jsou uvězněni, a to bez domovů, které jsou ničeny, bez jídla, vody či léků. Navíc jsou vystaveni bombardování a střelbě, když se snaží získat humanitární pomoc. "Jakákoli lidskost chybí," podotkla.
"Pokud to není genocida, pak to vypadá velmi podobně jako definice, která se používá k vyjádření jejího významu," uvedla.
Izraelské úřady na žádost Politica o vyjádření nereagovaly. Vláda premiéra Benjamina Netanjahua, na něhož je kvůli podezření ze spáchání válečných zločinů a zločinů proti lidskosti vydán zatykač Mezinárodního trestního soudu (ICC), se ale opakovaně brání nařčení z genocidy, tedy cílené likvidace určité populace nebo její části. Tvrdí, že jejím cílem je porazit teroristické hnutí Hamás a dosáhnout propuštění zadržovaných rukojmích.
Kvůli válce, kterou odstartoval teroristický útok Hamásu v říjnu 2023, v Gaze v extrémně těžkých podmínkách přežívají přes dva miliony Palestinců. Satelitní středisko OSN ve své nejnovější zprávě uvedlo, že v úzkém pobřežním pásmu bylo od začátku války do července letošního roku poškozeno nebo zničeno 78 procent budov. Světová zdravotnická organizace (WHO) zase dnes sdělila, že počet dětí mladších pěti let, které v Pásmu Gazy trpí akutní podvýživou, dosáhl v červenci téměř 12.000.