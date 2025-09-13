Na nedokonalost svých žen není zvědavý! Miliardář Chlad: "Nových prsou jsem za život zaplatil desítky"
13. 9. 2025 – 7:26 | Magazín | Jiří Rilke
Plastická chirurgie je v okolí známého miliardáře velmi lukrativním zaměstnáním.
Je to klasik! Známý podnikatel Richard Chlad otevřeně přiznává, že za vylepšování svých partnerek už stihl utratit pořádný balík.
„U nás máme dva dvorní plastické chirurgy a ti si dělají už roky legraci, jestli pan Chlad utratil víc peněz za ženská ňadra nebo za televize či mobilní telefony,“ uvedl se smíchem pro Blesk.
Systém nicméně evidentně funguje na bázi něco za něco: „My jsme úplně přirozeně spadli do režimu muž-živitel a žena-ochránkyně domácího krbu. Ona ví, že má ve mně oporu, a já vím, že se nemusím domáhat doma ničeho, protože pro ni je radost mi poskytovat ten správný servis,“ popisuje dynamiku vztahu se svou současnou manželkou Annou Marií Kánskou.
„Pánbůh jí nadělil ve všech směrech, ale u prsou trochu pozapomněl. Anna se kvůli tomu roky cítila špatně,“ vysvětlil, co se stalo motivací pro chirurgické vylepšování.
Těžko nicméně odhadovat, zda se roky špatně cítily i všechny jeho předchozí partnerky, nebo má Richard zkrátka jen své preference.
Vylepšoval totiž také celou řadu expartnerek: „Těch prsou jsem za život zaplatil desítky, protože jsem měl hodně partnerek i dětí, a právě po nich je to vítáno,“ svěřil se.
Na druhou stranu je ale alespoň potřeba přiznat, že Richard není žádný sobec a o výsledky práce svých dvorních chirurgů se nemá problém dělit: Manželka vystavuje explozivní dekolt, kde může.
Sám Chlad navíc přiznává, že by neměl sebemenší problém, kdyby Anna Marie projevila zájem o nějaké to pikantnější focení.
„Anna má co ukázat, patří dnes k nejkrásnějším ženám, které se pohybují v českém rybníčku. Je dostatečně sebevědomá. Kdyby přišla s tím, že bude chtít něco nafotit, budu jí nápomocný. Svým způsobem na to budu i hrdý. Jsou to nabídky, které se neodmítají,“ uvedl pro Super.cz.