Koronerku, která v Plzni označila živou seniorku za zemřelou, policie neobviní
28. 11. 2025 – 15:36 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Policie nebude stíhat koronerku, která letos v Plzni označila seniorku za mrtvou, ale žena později začala dýchat, když ji přebírala pohřební služba.
Vyšetřovatelé nyní ukončili prověřování případu z konce letošního května, nezjistili ale, že by se stal trestný čin. Věc předali ke kázeňskému nebo kárnému jednání, sdělila dnes policejní mluvčí Michaela Raindlová.
Policie původně případ z 30. května prověřovala jako podezření z neposkytnutí pomoci. "Seniorka byla prohlášena za mrtvou a následně začala dýchat. V nemocnici po pár dnech bohužel zemřela. Prověřování případu jsme již ukončili a věc jsme odevzdali jinému orgánu ke kázeňskému nebo kárnému projednání," uvedla bez dalších podrobností Raindlová. Případem by se tak nyní měla zabývat zřejmě lékařská komora.
Záchranná služba přijala na konci května časně ráno hovor, na jehož základě operátor podle doporučení odborné společnosti a metodiky pro situace spojené s úmrtím pacienta předal věc koronerovi. "V pozdějších ranních hodinách byl z téže adresy přijat další hovor, tentokrát od pohřební služby, jejíž pracovníci zjistili u osoby známky dechové aktivity. Operační středisko okamžitě vyslalo na místo posádky zdravotnické záchranné služby, včetně inspektora provozu. Ženě, narozené v roce 1937, byly na místě zajištěny základní životní funkce a následně byla transportována do zdravotnického zařízení," řekl na jaře mluvčí záchranné služby Martin Štěpán.
K situaci se tehdy vyjádřila i společnost 1. KORONERSKÁ, která služby koronera pro Plzeňský kraj zajišťuje. Vyjádřila politování nad událostí. "Společnost je v kontaktu s krajským úřadem, odborem zdravotnictví. Na základě této situace probíhají šetření a byla přijata příslušná personální opatření. Stejně tak je nyní plánována revize kontrolních systémů vzájemné spolupráce mezi participujícími subjekty," uvedla firma v prohlášení. Lékaři společnosti od založení firmy provedli stovky tisíc prohlídek těl zemřelých. "Za celou dobu byly zaznamenány tři případy, kdy byl náš lékař vyslán na prohlídku domnělého zesnulého a sám na místě zjistil přítomnosti vitálních funkcí. Následně pak na místo prohlídky povolal Zdravotnickou záchrannou službu," stálo v prohlášení. Podle dostupných informací společnost s koronerkou ukončila spolupráci.