Konec Výměny manželek? TV Nova hlásí velké změny

26. 5. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke

Vedení televize se rozhodlo přepsat pravidla a změnit řadu oblíbených pořadů. Tvrdí, že k lepšímu.

Pořad Ve stínu nedávno odhalil nepříliš veselé zákulisí oblíbené reality show Výměna manželek: Účinkující například podepisují extrémně nevyvážené smlouvy, kdy odměna za účast vlastně vůbec není jistá a dosahuje výše jen 75 tisíc korun, zatímco možné pokuty jsou i stotisícové a týkají se též dětí, které ale žádnou odměnu nedostávají.

Televize reaguje a slibuje „výraznější koncepční změny".

Mluvčí TV Nova Barbora Dlabáčková uvedla, že vyhazovat se nebude, protože vedení tvůrčímu týmu stojícímu za reality show stále věří: „Odmítáme jakékoli zpochybnění jejich profesní integrity,“ napsala Seznam Zprávám.

Změny ale v plánu rozhodně jsou: „Na nich, spolu s tvůrčím týmem, intenzivně pracujeme. Plánujeme jak posílení stávajících preventivních mechanismů, tak úplné novinky s ještě větším akcentem na pozitivní inspiraci a společenský kontext. Obsahové inovace se naplno projeví v rámci nově natáčených epizod v příštích sezonách, kdy také bude relevantní prostor pro představení nového přístupu našim divákům – třeba prostřednictvím rozhovorů s tvůrci,“ vysvětlila Dlabáčková.

O čem přesně je řeč, ale zatím nikdo upřesnit nechtěl. Docela jasná je zmínka o pozitivní inspiraci: Můžeme spekulovat, že se pořad nejspíš (alespoň oficiálně) bude méně snažit přiživit na tragédiích a dramatech, která dříve dokonce sám inicioval, aby si zvýšil sledovanost.

Oficiálně ale není potvrzené nic: „Je předčasné konkretizovat naše plány, jsme uprostřed práce. V horizontu měsíců bude náš nový přístup veřejně komunikován,“ napsal SMS zprávou ředitel vývoje obsahu Michal Reitler.

Klíčová pointa je přitom ochrana dětí, které kvůli účasti v reality show mohou čelit dlouholeté stigmatizaci i třeba posměchu, aniž by samy za cokoliv mohly. Právě o tomto problému mluvil generální ředitel televize Daniel Grunt se zástupkyní Ministerstva práce a sociálních věcí Evou Petrovou.

Průběh schůzky pak nastínila zmocněnkyně Šimáčková Laurenčíková. Grunt prý souhlasil, že podoba Výměny manželek vznikala už dávno, do dnešní doby se nehodí a pořad bude potřeba kompletně změnit: „Pan ředitel říkal, že si uvědomuje, že tento formát vznikal mnoho let dozadu, není v pořádku a je potřeba ho změnit. To pro mě bylo velmi důležité východisko, na kterém jsme se shodli. Teď bude zásadní další schůzka s tvůrčím štábem, která půjde do většího detailu, jestli a jak se pořad dá přenastavit. V tom případě má smysl ho zachovat. Pokud cesta nebude, tak nepůjde zachovat,“ prohlásila.

Jinak řečeno, Výměna buď dozná změn, nebo skončí v propadlišti dějin. Uvidíme, s čím se televize nakonec vytasí.