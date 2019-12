Konec velvyslance Druláka. 'Chtěl to prezident Zeman, to je jediný důvod,' říká

MAGAZÍN - Magazín autor: red

K dnešnímu dni končí v Paříži své poměrně krátké působení na ambasádě český velvyslanec Petr Drulák. Opouští nejen prestižní post ve Francii, ale i diplomacii jako takovou, a rozhodně se nedá říct, že odchází v dobrém, píše Robert Břešťan na webu Hlídací pes.

"S dalším působením na ministerstvu zahraničí nepočítám, budu se věnovat vědě, pedagogice a publicistice," konstatuje Drulák, který před vstupem do diplomacie působil jako ředitel Ústavu mezinárodních vztahů.

Petr Drulák na ambasádu v Paříží nastoupil v únoru 2017 a za normálních okolností měl ve Francii působit až do počátku roku 2021. "Velvyslanci standardně slouží čtyři roky, pokud něco neprovedou a nejsou odvoláni," upozorňuje Drulák s tím, že on byl odvolán zcela bezdůvodně. Respektive – podle jeho slov – proto, že si prezident Zeman přál do Paříže prosadit jemu blízkého mediálního manažera Michela Fleischmanna.

Překvapení pro Francouze

"Nikdy jsem neslyšel výhrady vůči své práci, naopak. Jediný důvod, který mi byl kdy sdělen, byl, že pan prezident chce do Paříže pana Fleischmanna. Upozorňuji, že k něčemu podobnému v české diplomacii do té doby nedošlo," říká Drulák.

Své odvolání proto označuje za nestandardní. Druláka vláda odvolala už v červnu 2018 na posledním zasedání první Babišovy vlády.

Střídání na postu ambasadora v Paříži však přichází až s počátkem ledna 2020, tedy rok a půl poté, co nominaci Michela Fleischmanna schválila vláda. "Začátek mise je plánován k prvním dnům ledna," potvrdil Fleischmann na dotaz HlídacíPes.org.

V diplomatických kuloárech se lze dozvědět, že Drulákovo střídání v Paříži prý zdržela "osobní vzpoura velvyslance". Údajně odmítl odevzdat žádost o agrément (souhlas přijímajícího státu) pro svého nástupce Fleischmanna. To ale Drulák odmítá jako nesmysl:

"V červenci 2019 prezident v rozporu s diplomatickými zvyklostmi oznámil jeho jméno jako nového velvyslance, upozorňuji, že v té době ještě neměl zažádáno o agrément, takže i Francouzi byli dost překvapeni. Těžko bylo co zdržovat, když nic nebylo. Od září agrément má."

Ministerstvo zahraničí se k důvodům odvolání velvyslance vyjadřovat nechce. "Detaily personálních změn na velvyslaneckých postech podle diplomatických zvyklostí nekomentujeme. Panu Fleischmannovi byl francouzskou stranou udělen agrément na konci letošního srpna," upřesňuje mluvčí ministerstva Zuzana Štíchová.

Fleischmann před nástupem na velvyslanecký post musel ještě vyřešit všechny své podnikatelské aktivity, které se s touto funkcí neslučují.

Odjezdem do Paříže skončí i jeho zhruba roční "čestné angažmá" ve vydavatelství CNC miliardáře Daniela Křetínského, který vloni na jaře koupil společnost Lagardere, kterou Fleischmann v Česku vedl.

Babiš a občanství pro Kunderu

Druhé téma, které Druláka v Paříži udrželo déle, byl údajně i osobní zájem Andreje Babiše na tom, aby se podařilo dotáhnout do konce (znovu)udělení českého občanství spisovateli Milanu Kunderovi. Právě Drulák v tom byl se svými kontakty a vazbami na Kunderu významně nápomocen.

S manželi Kunderovými se setkal jako velvyslanec poprvé v létě 2017, od té doby je opakovaně zval na různé akce na velvyslanectví a nakonec dojednal i setkání s premiérem Babišem.

Vloni v listopadu se Babiš s Kunderou skutečně setkal a navrhl mu, že pokud by spisovatel o české občanství stál, pomůže s tím.

"Kundera odpověděl mlčením, nabídku neodmítl ani nepřijal. Kunderologové se vysmáli premiérově údajné naivitě, neboť sami od ‚Milana‘ přece vědí, že něco takového nepřipadá v úvahu. Ale vývoj událostí dal za pravdu spíše selskému rozumu než pochybné zasvěcenosti. Letos v říjnu Kundera podepsal prohlášení o občanství, čímž dal do pohybu příslušné administrativní soukolí. Počátkem letošního listopadu vydal Úřad městské části Praha 1 listinu o nabytí státního občanství, kterou jsem koncem měsíce Milanu Kunderovi osobně předal," popsal Drulák ve svém textu pro deník Právo z 3. prosince.

"Za mého působení se podstatně rozšířila aktivita ambasády v oblasti kulturní a intelektuální – desítky debat, přednášek, výstav a koncertů. Tuto oblast považuji za klíčovou, neboť francouzská veřejnost na kulturní a intelektuální otázky dobře slyší. Jsem také rád, že se nám podařilo přispět k narovnání vztahu s manželi Kunderovými. Koneckonců Milan Kundera je ve Francii nejznámějším a nejuznávanějším Čechem," říká Drulák.

Není bez zajímavosti, že i nový český velvyslanec Michel Fleischmann je vedle českého občanství také i držitelem toho francouzského.

Robert Břešťan pro Ústav nezávislé žurnalistiky