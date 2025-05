Konec spekulací: Bartoška nejde nahradit. Filmový festival už nikdy nebude mít prezidenta

15. 5. 2025 – 7:15 | Magazín | Jiří Rilke

Už se není potřeba dohadovat, kdo bude nový prezident. Verdikt totiž zní jasně: Nikdo.

Po odchodu hereckého velikána zasáhl veřejnost i herecké kolegy hluboký smutek. Pragmatičtější část zúčastněných se nicméně ptala, kdo bude dost velká osobnost na to, aby dokázal převzít funkci prezidenta karlovarského filmového festivalu. Jiří Bartoška byl legenda, jak ho nahradit?

Spekulace už ale nejdou potřeba, pořadatelé festivalu totiž rozhodli jasně: Nahrazovat se nebude, Bartoška totiž nahradit nejde. Funkce prezidenta festivalu proto bude in memoriam i nadále náležet pouze jemu.

Bartoška měl prý před smrtí prosazovat jako svého nástupce Marka Ebena. Padalo i jméno herce Ivana Trojana. Nakonec se ale rozhodlo jinak. Prezident bude prostě Bartoška, vedení festivalu pak reálně převezme Kryštof Mucha, který už přes dvacet let působí jako jeho výkonný ředitel.

„Mnoho let jsem měl tu skvělou příležitost pracovat s Jiřím Bartoškou a vnímat to, jak přemýšlel a kam festival vedl. Věřím, že s Karlem Ochem a Petrem Lintimerem se nám povede na jeho odkaz navázat,“ slíbil Mucha.

„I přes velmi smutnou skutečnost, že kulturní svět přišel o jednu z nejvýznamnějších osobností, chceme veřejnost ubezpečit, že karlovarský festival proběhne na úrovni, jakou mu Jiří Bartoška a jeho tým vždy dávali,“ uvedl Jan Jírovec, šéf skupiny Rockaway Arts, majoritního vlastníka festivalu.

„Jiří Bartoška vybudoval za třicet let jeden z nejvýznamnějších filmových festivalů v Evropě. To se mu povedlo díky vlastní vizi a týmu lidí, který kolem sebe uměl skvělým způsobem poskládat. I proto jsme se rozhodli, že pozice prezidenta zůstane spjata s jeho jménem. Vnímám to jako poctu jednomu z nejvýraznějších představitelů české kultury a zachování jeho odkazu,“ dodal Bartoškův blízký přítel Karel Komárek.