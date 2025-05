Smutné loučení: Oblíbený seriál TV Nova končí, dnes má poslední den natáčení

15. 5. 2025 – 8:00 | Magazín | Jana Strážníková

Tři roky práce jsou u konce, oblíbený seriál se blíží do cílové rovinky.

To to letí. Řekli byste, že oblíbený novácký seriál Jedna rodina už běží přes tři roky? No vážně, doopravdy, natáčení začalo před více než 36 měsíci. A končí právě dnes.

Lejdy, kterou ztvárňuje oblíbená Eva Holubová, se prý náležitě bavila: „Užila jsem si, že jsme hráli manžele s kamarádem Petrem Čtvrtníčkem.“

Její dcera Klára (Zuzana Vejvodová) zase přiznává, že si za tři roky hraní oblíbila své seriálové děti skoro jako kdyby byly vlastní: „Ve čtvrtek nás čeká po téměř třech letech poslední společný natáčecí den, děti moje!“

„Tak vám chci jen říct, že jste byly fantastické děti, lepší jsem si jako Klára nemohla přát! A co je na tom nejlepší, věřím, že si zůstaneme dál a já budu sledovat, jak se vám oběma daří a budu vám ve všem držet palce! Mám vás moc ráda, Lotti a Olí!“ vzkazuje. Řeč je samozřejmě o Lotti Töpferové a Oliveru Vyskočilovi, kteří v seriálu hráli její potomky.

Tereza Kostková, která hrála Petru, zase nezastírá, že se jí bude úplně normálně stýskat: „Konce projektů k mé práci patří. Spíš ovšem převažuje radost z kvalitní práce, která mě potkala a které jsem mohla být součástí. My jsme fakt byli Jedna rodina.“

Seriál poběží ještě do konce června, pak přijde sbohem a šáteček. Uvidíme, kdo nebo co Jednu rodinu nakonec nahradí.