Konec skrývání! Tereza Barošová se přestala stydět za novou lásku, celá jen září štěstím
15. 9. 2025 – 8:25 | Magazín | Jana Strážníková
Bývalá manželka slavného fotbalisty Milana Baroše našla nové štěstí a konečně se za něj přestala stydět.
Tereza Barošová strávila se slavným fotbalistou Milanem Barošem téměř dvacet let. Nad podobně dlouhou dobou samozřejmě není až tak snadné mávnout rukou, ať už jsou nakonec důvody k rozchodu jakékoliv.
Dává proto smysl, že byť byl rozvod finálně uzavřen už před rokem (loni v září) a Tereza postupně dávala průchod stále silnějším citům k bývalému reprezentantu v pozemním hokeji a sportovnímu funkcionáři Filipu Neusserovi, na veřejnosti svou novou lásku moc najevo nedávala. Nepočítáme-li občasné vyznání na Instagramu, samozřejmě.
Takový přístup je nicméně minulostí, protože Tereza, zdá se, konečně pochopila, že se opravdu nemá za co stydět a vyrazila si s novým partnerem zcela otevřeně a přirozeně.
A slušelo jí to jak nikdy předtím! Zamilovaný páreček si zašel na premiéru muzikálu Osmý světadíl, oba se celou dobu jen příjemně usmívali a působili obrovsky uvolněně, nenuceně a svoji. Je zřejmé, že tady vztah klape, jak má.
Tak ať to vydrží!
Zobrazit příspěvek na Instagramu