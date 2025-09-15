Klíčníci dnes otevřou komoru s korunovačními klenoty, Hrad je poté vystaví
15. 9. 2025 – 8:10 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Ve svatovítské katedrále se dnes po roce opět sejde sedm klíčníků, kteří otevřou dveře Korunní komory a vyzvednou z ní korunovační klenoty.
Od úterý pak bude svatováclavská koruna, žezlo a jablko, které se používaly při korunovaci českých králů, vystaveny ve Vladislavském sále Pražského hradu. První dva dny si je budou moci prohlédnout školáci a od čtvrtka do 29. září veřejnost. Loni si klenoty prohlédlo 46.609 návštěvníků.
Klenoty lze z Korunní komory, kde jsou dlouhodobě uschovány, vyjmout jen v případě, že se sejde všech sedm klíčníků. Těmi jsou prezident, premiér, předsedové Senátu a Sněmovny, pražský arcibiskup, pražský primátor a děkan Metropolitní kapituly svatého Víta v Praze.
Letos má výstava seznámit návštěvníky s tím, jaký byl osud královských insignií za druhé světové války. Expozice nese název České korunovační klenoty: Poklad v temnotě a její koncept připravilo studio Evy Jiřičné. Stejně jako v minulosti bude výstava zdarma a podle informací Hradu bude otevřena vždy od 9:00 do 17:00.
Svému účelu korunovační klenoty naposledy sloužily 7. září 1836, kdy byl inaugurován českým králem Ferdinand Dobrotivý. Jeho nástupce František Josef I. ani poslední rakouský panovník Karel I. korunováni nebyli.
Tradice vystavování korunovačních klenotů sahá do první republiky. První veřejná expozice se konala v roce 1929 při příležitosti 1000. výročí smrti svatého Václava. Klenoty byly zpřístupněny i po druhé světové válce v roce 1945, dvakrát v 50. letech, v přelomovém roce 1968 i za normalizace. Od vzniku samostatné České republiky do loňska byly klenoty vystaveny osmkrát - dvakrát za prezidentů Václava Havla a Václava Klause a čtyřikrát za Miloše Zemana. Současný prezident Petr Pavel loni rozhodl, že výstava klenotů bude každý rok.