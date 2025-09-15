Smutný osud: Legendární zpěvák skončil na dně, sotva pokryje nájem: "Nemám nic"
15. 9. 2025 – 9:00 | Magazín | BS
Sny se nevyplnily a slavný rocker své stáří spíše přežívá, než že by si kdovíjak užíval.
Ikonický zpěvák a rocker Aleš Brichta, zakladatel nezaměnitelné skupiny Arakain, se žádného spokojeně zajištěného stáří nedočkal.
Místo nohou nahoře a srkání drinků na pláži, což by byl vhodný důchod pro metalovou legendu, je rád, když dá horko těžko dohromady náklady na nájem a základní životní potřeby.
Za živořením stojí jedna jediná věc: Selhání podnikatelského záměru.
Brichta totiž chtěl vydávat hudební časopis. Žádný jiný plátek zaměřený na rock, metal a jinou tvrdší hudbu na trhu nebyl a Brichta měl v úmyslu to napravit.
Což by samo o sobě vůbec nebyl špatný nápad, jenže hudebník byl expert na muziku a ne na vydávání periodik. Zásadně podcenil životně důležitý zdroj příjmů: Inzerci.
„Šlo o to, že jsem říkal, že dělám rockovou muziku, starám se o nějaké záležitosti, tak jsem začal vydávat Rock Report, svého času, nebo Music Report. Já už nevím, jak se to tenkrát jmenovalo,“ vyprávěl pro eXtra.cz.
„Tenkrát jsem založil hudební časopis, protože tady není nic, co by se věnovalo nějaké rockové, metalové nebo tvrdší muzice. Říkal jsem si, že je to škoda,“ vzpomínal.
„Byl jsem strašně naivní. Nedošlo mi, že to, co vlastně drží časopisy nad vodou, je inzerce. A já jsem to podcenil. Najednou jsem zjistil, že je zle a že je problém zaplatit jenom ty náklady na výrobu. Zaplatil jsem to všechno ze svého. Zadlužil jsem se až po uši,“ uvedl.
Aby mohl dluhy poplatit, musel prodat své nemovitosti. A pak nakonec stejně zkrachoval i časopis, takže Brichtovi nezbylo nic.
„Skončil jsem s holým zadkem na ulici, prostě bez bydlení, bez bytu, bez ničeho,“ popsal nezáviděníhodnou situaci.
Ani dnes na tom není o moc lépe: „Jsem rád, že bydlím v jednopokojovém bytě v nájmu a že dám dohromady v podstatě na ten nájem a zaplatím energie. Jinak nemám nic. Já jsem musel prodat chatu, prodal jsem chalupu, prostě všechno šlo do háje. Nemám nic,“ uzavřel hořce.