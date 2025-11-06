Protekce? Dcera slavného páru: "Všude jsem se dostala tak, jak se to má dělat"
6. 11. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke
Dcera slavného páru kategoricky odmítá jakékoliv tlaky kvůli rodičům nebo jménu.
Jedná se o vzorec, který vídáme u potomků slavných herců docela často. Nejdřív se v obavách ze setrvání ve stínu rodičů snaží jít vlastní a úplně jinou cestou, nakonec ale stejně vyrostou k herectví.
Prakticky bezezbytku to platí i o dceři Jitky Schneiderové a Davida Švehlíka. Sympatická a půvabná Sofie Anna Švehlíková původně neměla herectví vůbec v plánu.
Jenže co dělat, když má člověk řemeslo prostě v genech: „Já jsem nikdy nechtěla být herečka, byla jsem dost proti tomu, ale pak jsem zjistila, že mě to hodně baví,“ usmívala se mladá slečna pro eXtra.cz.
„Já miluji svoji rodinu, mám hrozně dobré vztahy s rodiči a za to jsem moc vděčná a vůbec nijak nevnímám to, že to jsou herci. Jenom se vždycky víc řešily filmy,“ zavzpomínala.
Moc se jí nicméně nelíbilo, že by měla mít kariérní volbu a následný život vlastně nalinkovaný už kvůli profesi rodičů.
„Já jsem chtěla mít květinářství a myslím, že jsem v jednu dobu chtěla být učitelka. Ale tím, že právě všichni očekávají, že budu herečka a děti herců to tak mají, tak jsem chtěla jít hodně proti tomu a říkala jsem, že já teda herečka rozhodně nebudu,“ svěřila se.
Jenže jak to nakonec dopadlo, víme. Sofie Anna nicméně kategoricky odmítá, že by slavní rodiče měli co do činění s jejími hereckými úspěchy.
„Lidi na to naráží a často, ale není to tak, vůbec nevědí, jak to chodí. Já jsem se vždycky všude dostala tak, jak se to má dělat, a to skrz castingy, že jsem se zalíbila režisérům. Nikdy tam nebyly žádné tlačky a nic takového,“ prohlásila rozhodně.