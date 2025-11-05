Poslanci zvolili v prvním kole místopředsedy Sněmovny Nachera a Bartáka
5. 11. 2025 – 20:36 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Místopředsedy Sněmovny poslanci zvolili v dnešním prvním kole tajné volby Patrika Nachera (ANO) a Jiřího Bartáka (Motoristé).
Kandidát občanských demokratů Jan Skopeček a Pirátka Olga Richterová neuspěli. Budou voleni ve druhém kole, na termínu jeho konání se mají dohodnout předsedové klubů.
Ke zvolení bylo nutné získat nejméně 98 poslaneckých hlasů. Někdejší předseda sněmovního mediálního výboru, jedenapadesátiletý Nacher jich obdržel 144 a místopředseda Motoristů, osmapadesátiletý Barták 113. Někdejšímu místopředsedovi dolní komory Skopečkovi dalo hlas 78 poslanců a Richterové 21 poslanců. Výsledky oznámil předseda volební komise Martin Kolovratník (ANO). V prvním volebním kole odevzdalo hlasovací lístek 195 poslanců.
Nově zvolený předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) po prvním kole volební bod přerušil. Po námitce šéfa poslanců ODS Marka Bendy, podle kterého by se druhé kolo mělo konat bezprostředně, Okamura jednání dolní komory přerušil na poradu předsedů klubů.
Sněmovna už rozhodla, že místopředsedové budou čtyři. Neobsazená místa mají podle plánů nastupující koalice ANO, SPD a Motoristů připadnout ODS a hnutí STAN. Hnutí svého kandidáta, předsedu STAN Víta Rakušana, zatím navrhnout nemohlo, protože je stále vicepremiérem a ministrem vnitra v končící vládě Petra Fialy (ODS). Se zastoupením Pirátů ve sněmovním vedení plány ANO, SPD a Motoristů nepočítají.