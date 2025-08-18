Konec na obzoru? Legendární zpěvák: "Stárnu a s věkem mi klesá nejen hlas"
18. 8. 2025 – 6:30 | Magazín | Jiří Rilke
Slavný zpěvák chce zpívat, dokud může, ale stáří se nedá přemluvit.
Slavný zpěvák Bohuš Matuš se na moc divoké dovolené letos nechystá: „S dcerou jsme byli v Polsku, na tři dny na pouťových atrakcích. A bylo to nádherné. Takhle sem tam cestujeme, když je čas, k moři ale moc ne. Chtěli jsme do Turecka, ale mně tam vždy do toho něco vlítne. A pro mě, jak se u umělců říká, je kšeft svatý,“ prozradil pro eXtra.cz.
A to samé by se dalo prohlásit i oslavách a osobních milnících: Bohuš oslaví 52. narozeniny, ale žádnou velkou jízdu neplánuje.
„Na narozeniny vezmu holky na oběd. Taky jim něco hezkého koupím, protože já radši dárky rozdávám než přijímám,“ usmíval se.
„A pak rychle posvištím do studia a budu zase zpívat a nahrávat. Chci to mít hotové. Přece jen jak člověk stárne, tak je třeba to uchovat,“ zamyslel se trochu hořkosladce.
„A někdy je už těžší u hlasu rozpumpovat motory tak, aby to znělo jako před dvaceti lety, a takhle staré některé ty písně opravdu jsou. Někdy jsou napsané poměrně vysoko a hlas postupem času přirozeně klesá. Vlastně klesá všechno,“ smál se.
„Mně se povedla skvělá věc. Mám vlastní nahrávací studio a v něm jsem si už dal do kupy své písně. Teď je dozpívávám, dodělávám aranže a v listopadu bych rád vydal desku. Takže každý volný den, který mám, využívám pro to, abych dodělal tuhle svou autorskou věc. Mám z toho obrovskou radost,“ nastínil své nadcházející plány.
Srovnání s Karlem Gottem, kterému se ve stáří také měnil hlas, nechtěl Bohuš ani slyšet: „Nejsem Karel Gott. Jsem Bohoušek, který chce dokázat, že má na to zpívat své vlastní písničky,“ má jasno.