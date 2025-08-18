Krušné začátky světové topmodelky: "První peníze mi zabavila maminka!"
18. 8. 2025 – 7:02 | Magazín | Jana Strážníková
Cesta na mola světových show byla klikatá a trnitá.
Dnes už světová supermodelka Michaela Kociánová opravdu nemusí obracet v ruce každou minci. Má za sebou bohatou a úspěšnou kariéru: Svého času vyhrála prestižní soutěž Elite Model Look, prosadila se ve světě a modelingem se živí dodnes, protože je na ní pořád radost pohledět.
Úplné začátky ale byly celkem dramatické. Z první výplaty toho moc neviděla: „Těch peněz bylo dost, takže skoro všechno mi vzala maminka,“ prozradila Michaela pro eXtra.cz.
„Ona je jen schovala, abych je neutratila. Poprosila jsem ji, aby mi dala jen nějakou část. Myslím, že v té době mi dala, nevím, jestli to bylo 500 eur, asi nějak v přepočtu ještě ve slovenských korunách. Koupila jsem si vyklápěcí telefon Motorola a džíny z Dieselu,“ vzpomíná na žádoucí módní artikly doby.
Při ohlédnutí zpět ale uznává, že svěřit výplatu mamince byl vlastně dobrý nápad, protože sama ještě moc nevěděla, jak s penězi naložit: „Dělala jsem samozřejmě frajerku a utratila jsem všechno v nějakém podniku,“ přiznává.
Právě díky matce si pak Michaela docela brzy našetřila na vlastní byt. Dodává ale, že se jí nedostávalo vždycky jen podpory.
Radost z dceřiny kariéry totiž její maminka zrovna neměla: „Čili to bylo vždycky takové, že můžeš jít, nemůžeš jít, dlouhé telefonáty… Pamatuji si, že jednoho dne jsem už z toho byla strašně vyčerpaná a říkala jsem Sašovi: ‚Saško, já už to asi nedám, já už se prostě nechci pořád hádat doma.‘ A on na to: ‚Neblázni, to dáme.‘ A nakonec jsme to dali,“ vzpomíná na rodinné tření.
Zmíněný Saša, tedy Saša Jány, ředitel Elite Model Look, si Michaelu prakticky vyválčil: „On je tak skvělý, že má jeden dar – je velmi slovně zdatný. A nakonec po těch dvou hodinách, nebo podle mě už po hodině telefonování, docílil toho, že máma řekla: ‚No dobře, tak kdy tedy přijede zpátky?‘“ směje se půvabná modelka.