Fotbalisté Sparty vyhráli na půdě oslabeného Liberce 2:0 a jsou v čele tabulky
18. 8. 2025 – 6:00 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Fotbalisté Sparty v 5.kole první ligy zvítězili v dlouhé přesilovce v Liberci 2:0. Pražany poslal brzy do vedení Pavel Kadeřábek, domácí od 31. minuty dohrávali bez vyloučeného Azize Kayonda.
Pojistku přidal po změně stran Veljko Birmančevič. Letenský tým v sezoně nejvyšší soutěže stále neprohrál, počtvrté za sebou zvítězil a posunul se do čela tabulky o dva body před obhájce titulu a městského rivala Slavii. Slovan utrpěl porážku podruhé z posledních tří kol a je sedmý.
Sparta zdolala Liberec popáté z minulých šesti ligových utkání a ideálně se naladila na čtvrteční úvodní zápas závěrečného 4. předkola Konferenční ligy proti FC Riga. V součtu všech soutěží zvítězila posedmé za sebou.
Dánský trenér hostů Priske udělal oproti čtvrteční vítězné a postupové odvetě 3. předkola Konferenční ligy na hřišti Araratu-Armenia čtyři změny v základní sestavě. Objevili se v ní Kairinen s Birmančevičem, kteří do Jerevanu vůbec neodcestovali. Na lavičce začala posila Mercado, jeho kolega z ekvádorské reprezentace Preciado naopak scházel úplně poté, co v závěru utkání s arménským soupeřem schytal ostrý zákrok. Na utkání přišlo 9120 diváků. Jednalo se o nejvyšší návštěvu U Nisy od března 2019 a zápasu rovněž se Spartou.
Pražané v minulé ligové sezoně prohráli v březnu v Liberci 0:1 po nevýrazném výkonu. Tentokrát však začali aktivně a na jejich herním projevu nebyl patrný čtvrteční zápas a s ním spojené cestování.
V sedmé minutě Kofod sklepl míč pro Birmančeviče, jehož střelu zblízka zblokoval Gabriel. Hosty to dlouho nemrzelo, protože v 10. minutě Kuchta připravil palebnou pozici Kadeřábkovi a ten střelou levačkou zpoza vápna k tyči nedal Koubkovi šanci. Pro někdejšího českého reprezentanta šlo po návratu z Hoffenheimu o první gól v české lize od května 2015.
Slovan měl velkou šanci na srovnání ve 22. minutě. Mašek přistrčil míč Ghalimu, brankář Vindahl se ale roztáhl a nohou zastavil pokus nigerijského útočníka. V 31. minutě nastala pro Severočechy velká komplikace. Kayondo nedovoleně zastavil unikajícího Birmančeviče, který by postupoval sám na branku, a od hlavního sudího Všetečky uviděl červenou kartu.
Podobná situace se odehrála i v sobotním duelu Jablonce se Slavií, tam však hostující Chaloupek vyloučen nebyl. Rovněž v minulém kole Sparta od první půle hrála v početní výhodě.
Tentokrát ji zužitkovala necelé čtyři minuty po pauze. Birmančevič si po Rynešově centru vyměnil ve vápně míč s Kuchtou a zvýšil na 2:0. Srbský reprezentant zaznamenal čtvrtý soutěžní gól v sezoně, v nejvyšší soutěži ale skóroval poprvé od loňského prosince. Bývalý hráč Liberce Kuchta si připsal druhou asistenci v utkání. Pražané mají s 10 brankami spolu s Mladou Boleslaví nejlepší útok ligy.
Severočeši poté hosty i v oslabení přitlačili, na hřišti navíc plály emoce. V 65. minutě Vindahl s obtížemi vyrazil Stránského střelu z dálky a hned nato si poradil i s Ichovou dorážkou. Hlavatý pak z šestnáctky přestřelil.
Připomněli se i Pražané, Koubek zastavil Haraslínovu střelu. Vyznamenal se i proti ráně střídajícího Rrahmaniho, Birmančevič zase v nastavení zblízka zakončil nad. Další příchozí hráč z lavičky Milla pak z otočky Koubka nepřekonal.
Sparta zvítězila v Liberci ve čtvrtém z posledních pěti ligových duelů. Slovan nenavázal na minulé tři domácí výhry v nejvyšší soutěži.